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В центре Москвы подстрелили лидера группы "25/17" Андрея Бледного

Заявление музыкант писать отказался. Однако МВД проводит проверку по факту произошедшего.

13 сентября, 08:04
<p>Андрей Бледный. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/blednyi_2517/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">blednyi_2517</a></p>

Андрей Бледный. Фото © Instagram / blednyi_2517

В центре Москвы из травматического пистолета подстрелили лидера группы "25/17" Андрея Бледного (настоящая фамилия Позднухов). Об этом Лайфу сообщил источник. По его данным, в полицию обратилась прохожая, которая стала свидетельницей произошедшего.

Отмечается, что неизвестный два раза выстрелил в артиста, у музыканта на лице появилась кровь. Приехавшие на место происшествия полицейские предложили пострадавшему проехаться по близлежащим улицам, чтобы поймать злоумышленников по горячим следам. После этого правоохранители уехали вместе с Бледным.

В Самаре молодёжь устроила пальбу из автомата и перестрелку фейерверками

В Самаре молодёжь устроила пальбу из автомата и перестрелку фейерверками

Источник Лайфа уточнил, что музыкант отказался писать заявление. МВД проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал, что пьяный турист из Самары напал с ножом на двух человек в абхазском отеле. После этого буйный мужчина убежал, но правоохранителям удалось задержать его по горячим следам. Преступника обнаружили во дворе соседнего гостевого дома.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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