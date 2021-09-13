В центре Москвы подстрелили лидера группы "25/17" Андрея Бледного
Заявление музыкант писать отказался. Однако МВД проводит проверку по факту произошедшего.
Андрей Бледный. Фото © Instagram / blednyi_2517
В центре Москвы из травматического пистолета подстрелили лидера группы "25/17" Андрея Бледного (настоящая фамилия Позднухов). Об этом Лайфу сообщил источник. По его данным, в полицию обратилась прохожая, которая стала свидетельницей произошедшего.
Отмечается, что неизвестный два раза выстрелил в артиста, у музыканта на лице появилась кровь. Приехавшие на место происшествия полицейские предложили пострадавшему проехаться по близлежащим улицам, чтобы поймать злоумышленников по горячим следам. После этого правоохранители уехали вместе с Бледным.
Источник Лайфа уточнил, что музыкант отказался писать заявление. МВД проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, что пьяный турист из Самары напал с ножом на двух человек в абхазском отеле. После этого буйный мужчина убежал, но правоохранителям удалось задержать его по горячим следам. Преступника обнаружили во дворе соседнего гостевого дома.
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