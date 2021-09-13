В центре Москвы подстрелили лидера группы "25/17" Андрея Бледного

В центре Москвы из травматического пистолета подстрелили лидера группы "25/17" Андрея Бледного (настоящая фамилия Позднухов). Об этом Лайфу сообщил источник. По его данным, в полицию обратилась прохожая, которая стала свидетельницей произошедшего.

Отмечается, что неизвестный два раза выстрелил в артиста, у музыканта на лице появилась кровь. Приехавшие на место происшествия полицейские предложили пострадавшему проехаться по близлежащим улицам, чтобы поймать злоумышленников по горячим следам. После этого правоохранители уехали вместе с Бледным.

Источник Лайфа уточнил, что музыкант отказался писать заявление. МВД проводит проверку по факту произошедшего.