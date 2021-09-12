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В Самаре молодёжь устроила пальбу из автомата и перестрелку фейерверками

Произошло это в ночь на субботу. Пользователи Сети тут же провели параллель и вспомнили о страшных событиях 11 сентября в США 20 лет назад.

12 сентября, 13:06

Фото © VK / Подслушано | Самара

В Самаре группа мужчин устроила стрельбу прямо под окнами жилого дома. Видео © VK / Подслушано | Самара

В Самаре неизвестные в ночь на 11 сентября устроили стрельбу фейерверками и палили из автомата вблизи жилых домов. Обеспокоенные граждане сняли на видео происходящее и поделились кадрами в Сети.

На записях видно, что молодёжь сначала взрывала петарды, а потом один из парней достал автомат из багажника белой "Лады-Приоры". "Перестрелку" на свой телефон снимала подруга молодых людей. К счастью, на улице в то время не было прохожих.

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По данным источника Лайфа, сообщение о стреляющих из автоматов правонарушителях поступило в 2 часа ночи. На данный момент дебоширов ищут. Пострадавших нет.

Между тем пользователи Сети вспомнили, что ровно двадцать лет назад 11 сентября произошли страшные теракты в Соединённых Штатах, тогда погибло почти три тысячи человек.

Ранее на Украине анимешница с зелёными волосами открыла стрельбу из арбалета в местной школе. Ранения получили как минимум двое учителей, одной из них стрела насквозь прошила руку. Напавшую задержали. Установлено, что она училась в этой школе с 1-го по 4-й класс.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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