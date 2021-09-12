В Самаре молодёжь устроила пальбу из автомата и перестрелку фейерверками
Произошло это в ночь на субботу. Пользователи Сети тут же провели параллель и вспомнили о страшных событиях 11 сентября в США 20 лет назад.
Фото © VK / Подслушано | Самара
В Самаре группа мужчин устроила стрельбу прямо под окнами жилого дома. Видео © VK / Подслушано | Самара
В Самаре неизвестные в ночь на 11 сентября устроили стрельбу фейерверками и палили из автомата вблизи жилых домов. Обеспокоенные граждане сняли на видео происходящее и поделились кадрами в Сети.
На записях видно, что молодёжь сначала взрывала петарды, а потом один из парней достал автомат из багажника белой "Лады-Приоры". "Перестрелку" на свой телефон снимала подруга молодых людей. К счастью, на улице в то время не было прохожих.
По данным источника Лайфа, сообщение о стреляющих из автоматов правонарушителях поступило в 2 часа ночи. На данный момент дебоширов ищут. Пострадавших нет.
Между тем пользователи Сети вспомнили, что ровно двадцать лет назад 11 сентября произошли страшные теракты в Соединённых Штатах, тогда погибло почти три тысячи человек.
Ранее на Украине анимешница с зелёными волосами открыла стрельбу из арбалета в местной школе. Ранения получили как минимум двое учителей, одной из них стрела насквозь прошила руку. Напавшую задержали. Установлено, что она училась в этой школе с 1-го по 4-й класс.
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