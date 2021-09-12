В Самаре молодёжь устроила пальбу из автомата и перестрелку фейерверками

В Самаре группа мужчин устроила стрельбу прямо под окнами жилого дома. Видео © VK / Подслушано | Самара

В Самаре неизвестные в ночь на 11 сентября устроили стрельбу фейерверками и палили из автомата вблизи жилых домов. Обеспокоенные граждане сняли на видео происходящее и поделились кадрами в Сети.

На записях видно, что молодёжь сначала взрывала петарды, а потом один из парней достал автомат из багажника белой "Лады-Приоры". "Перестрелку" на свой телефон снимала подруга молодых людей. К счастью, на улице в то время не было прохожих.

По данным источника Лайфа, сообщение о стреляющих из автоматов правонарушителях поступило в 2 часа ночи. На данный момент дебоширов ищут. Пострадавших нет.

Между тем пользователи Сети вспомнили, что ровно двадцать лет назад 11 сентября произошли страшные теракты в Соединённых Штатах, тогда погибло почти три тысячи человек.