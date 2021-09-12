Тульский "Арсенал" сыграл вничью с ЦСКА в первом мачте после возвращения Божовича
"Оружейники" пока находятся на предпоследнем месте в таблице, тогда как красно-синие занимают шестое место.
Фото © ПФК ЦСКА
Тульский "Арсенал" в родных стенах сыграл вничью с московским ЦСКА в матче седьмого тура РПЛ — 2:2. Добавим, что эта встреча стала первой после возвращения в Тулу Миодрага Божовича.
Счёт в самом начале матча открыл защитник сборной России Игорь Дивеев, однако уже через 13 минут Евгений Марков восстановил равновесие. В середине второго тайма забить сумел ещё один представитель линии обороны — отличился игрок "Арсенала" Иван Новосельцев. Однако через несколько минут Фёдор Чалов сделал счёт 2:2.
В активе ЦСКА после семи туров десять очков и промежуточное шестое место в турнирной таблице, тогда как "Арсенал" с пятью баллами располагается на предпоследнем месте.
Футбол. РПЛ.
7-й тур
"Арсенал" (Тула) — ЦСКА — 2:2
Голы: Дивеев 5' (0:1), Марков 18' (1:1), Новосельцев 66' (2:1), Чалов 74' (2:2)
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