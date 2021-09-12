Тульский "Арсенал" сыграл вничью с ЦСКА в первом мачте после возвращения Божовича

Тульский "Арсенал" в родных стенах сыграл вничью с московским ЦСКА в матче седьмого тура РПЛ — 2:2. Добавим, что эта встреча стала первой после возвращения в Тулу Миодрага Божовича.

Счёт в самом начале матча открыл защитник сборной России Игорь Дивеев, однако уже через 13 минут Евгений Марков восстановил равновесие. В середине второго тайма забить сумел ещё один представитель линии обороны — отличился игрок "Арсенала" Иван Новосельцев. Однако через несколько минут Фёдор Чалов сделал счёт 2:2.

В активе ЦСКА после семи туров десять очков и промежуточное шестое место в турнирной таблице, тогда как "Арсенал" с пятью баллами располагается на предпоследнем месте.