"Все наши фигуристки — звёздочки, и если выделять одну, то другая уходит в тень, поэтому каждой надо подобрать волшебный эпитет. Но, если уйти от бесконечного реверанса, который ты должен сделать каждой, вчера абсолютно бесподобной была Валиева. Бесконечное совершенство, на данный момент я ничего совершеннее не видел", — отметил Авербух.