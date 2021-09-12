"Бесконечное совершенство": Авербух назвал лучшую фигуристку первого дня контрольных прокатов
Впрочем, он подчеркнул, что старались абсолютно все участницы, однако совершали некоторые ошибки.
Фото © ТАСС/Александр Демьянчук
Призёр Олимпийских игр Илья Авербух в эфире Первого канала назвал 15-летнюю Камилу Валиеву, ученицу Этери Тутберидзе, абсолютно лучшей по итогам первого дня контрольных прокатов сборной России.
"Все наши фигуристки — звёздочки, и если выделять одну, то другая уходит в тень, поэтому каждой надо подобрать волшебный эпитет. Но, если уйти от бесконечного реверанса, который ты должен сделать каждой, вчера абсолютно бесподобной была Валиева. Бесконечное совершенство, на данный момент я ничего совершеннее не видел", — отметил Авербух.
Он также подчеркнул, что и все другие фигуристки старались, однако совершали некоторые ошибки или же не могли показать свой привычный уровень.
Добавим, что Валиева начинает свой первый сезон на взрослом уровне. Кроме неё участие в контрольных прокатах принимают Дарья Усачёва, Ксения Синицына, Елизавета Нугуманова, Майя Хромых, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.
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