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"Бесконечное совершенство": Авербух назвал лучшую фигуристку первого дня контрольных прокатов

Впрочем, он подчеркнул, что старались абсолютно все участницы, однако совершали некоторые ошибки.

12 сентября, 12:41
<p>Фото © ТАСС/Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС/Александр Демьянчук

Призёр Олимпийских игр Илья Авербух в эфире Первого канала назвал 15-летнюю Камилу Валиеву, ученицу Этери Тутберидзе, абсолютно лучшей по итогам первого дня контрольных прокатов сборной России.

"Все наши фигуристки — звёздочки, и если выделять одну, то другая уходит в тень, поэтому каждой надо подобрать волшебный эпитет. Но, если уйти от бесконечного реверанса, который ты должен сделать каждой, вчера абсолютно бесподобной была Валиева. Бесконечное совершенство, на данный момент я ничего совершеннее не видел", — отметил Авербух.

Он также подчеркнул, что и все другие фигуристки старались, однако совершали некоторые ошибки или же не могли показать свой привычный уровень.

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Добавим, что Валиева начинает свой первый сезон на взрослом уровне. Кроме неё участие в контрольных прокатах принимают Дарья Усачёва, Ксения Синицына, Елизавета Нугуманова, Майя Хромых, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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