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"Всегда хотела быть рыжей": Фигуристка Трусова оценила своё выступление на контрольных прокатах

В конце октября она планирует стартовать в серии Гран-при на этапе в Лас-Вегасе.

11 сентября, 15:07

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию россиянка Александра Трусова заявила, что пытается пропустить через себя эмоции в короткой программе под музыку из фильма "Фрида". Об этом она рассказала в эфире Первого канала.

Прошлый сезон Трусова провела в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В мае 2021 года она вернулась в группу Этери Тутберидзе.

"Я покрасилась, я хотела рыжие волосы. Всегда хотела быть рыжей, у меня брат с рождения рыжий и собаки все рыжие. Вот я под них покрасилась. Сегодня привезла одну собаку с собой, последнюю — её зовут Круэлла, или сокращённо Элла. Программа под "Фриду"? Такое у меня в первый раз. Я посмотрела фильм и стараюсь, конечно, передать эмоции. В этом году стараюсь через себя пропустить", — отметила 17-летняя фигуристка.

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В субботу Трусова показала короткую программу нового сезона на контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске. Произвольную программу спортсмены исполнят в воскресенье.

В нынешнем сезоне Трусова планирует выступить на двух этапах Гран-при — в США и Японии. Соревнования пройдут 22–24 октября в Лас-Вегасе и 12–14 ноября в Токио.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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