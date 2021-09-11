Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию россиянка Александра Трусова заявила, что пытается пропустить через себя эмоции в короткой программе под музыку из фильма "Фрида". Об этом она рассказала в эфире Первого канала.

"Я покрасилась, я хотела рыжие волосы. Всегда хотела быть рыжей, у меня брат с рождения рыжий и собаки все рыжие. Вот я под них покрасилась. Сегодня привезла одну собаку с собой, последнюю — её зовут Круэлла, или сокращённо Элла. Программа под "Фриду"? Такое у меня в первый раз. Я посмотрела фильм и стараюсь, конечно, передать эмоции. В этом году стараюсь через себя пропустить", — отметила 17-летняя фигуристка.