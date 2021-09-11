"У меня не прибавилось дисциплины": Фигуристка Косторная рассказала о тренировках в академии Плющенко
Она перешла к двукратному олимпийскому чемпиону в июле 2020 года, а в марте 2021-го вернулась обратно к Этери Тутберидзе.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию россиянка Алёна Косторная заявила, что время, проведённое в академии Евгения Плющенко, изменило её, но не прибавило дисциплины. Об этом она рассказала журналистам.
Косторная перешла в группу Плющенко в июле 2020 года, а в марте 2021-го вернулась обратно к Этери Тутберидзе.
"Полгода меня изменили сильно, но дисциплины это не прибавило мне. Я стараюсь соответствовать образу взрослого спортсмена. Иногда меня могут одернуть, сказать — повнимательнее, подбодрить могут, подбодрить разными методами и словами. Это мне очень помогает", — сказала Косторная.
В субботу в Челябинске Косторная исполнила короткую программу нового сезона на контрольных прокатах фигуристов сборной России. Произвольную программу спортсмены покажут в воскресенье.
"Тройной аксель сегодня не получился совсем, но я не расстроена. Первый раз с таким контентом вышла, надо работать. В произвольной программе на 90% будет только один аксель, задача — показать программы, посмотреть, где недоработки. С тренерами решили идти к трём тройным акселям в двух программах", — добавила 18-летняя фигуристка.
В нынешнем сезоне Косторная планирует выступить на двух этапах Гран-при — в конце октября в Канаде и в середине ноября во Франции.
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