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"Спартак" возглавил таблицу Западной конференции КХЛ после победы над "Барысом"

В пяти матчах на старте сезона команда Бориса Миронова набрала восемь очков.

11 сентября, 13:38
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

Московский "Спартак" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил казахстанский "Барыс". Прошедшая в Нур-Султане встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе красно-белых по шайбе забросили Александр Никишин, Александр Хохлачёв, Андрей Локтионов и Эмиль Петтерссон. Автором единственного гола в составе хозяев стал Аркадий Шестаков.

"Спартак" набрал восемь очков и возглавил таблицу Западной конференции КХЛ. В пяти матчах на старте сезона команда Бориса Миронова одержала четыре победы. "Барыс" с двумя баллами идёт на предпоследней, 11-й, позиции в Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Барыс" — "Спартак" — 1:4

Шайбы: Никишин 16' (0:1), Хохлачёв 32' (0:2), Шестаков 33' (1:2), Локтионов 35' (1:3), Петтерссон 54' (1:4)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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