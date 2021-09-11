"Спартак" возглавил таблицу Западной конференции КХЛ после победы над "Барысом"
В пяти матчах на старте сезона команда Бориса Миронова набрала восемь очков.
Фото © КХЛ
Московский "Спартак" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил казахстанский "Барыс". Прошедшая в Нур-Султане встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе красно-белых по шайбе забросили Александр Никишин, Александр Хохлачёв, Андрей Локтионов и Эмиль Петтерссон. Автором единственного гола в составе хозяев стал Аркадий Шестаков.
Гол Локтионова во втором периоде. pic.twitter.com/mRm1BnQSJE— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 11, 2021
"Спартак" набрал восемь очков и возглавил таблицу Западной конференции КХЛ. В пяти матчах на старте сезона команда Бориса Миронова одержала четыре победы. "Барыс" с двумя баллами идёт на предпоследней, 11-й, позиции в Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Барыс" — "Спартак" — 1:4
Шайбы: Никишин 16' (0:1), Хохлачёв 32' (0:2), Шестаков 33' (1:2), Локтионов 35' (1:3), Петтерссон 54' (1:4)
Комментариев: 0