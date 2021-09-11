"Спартак" возглавил таблицу Западной конференции КХЛ после победы над "Барысом"

Московский "Спартак" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил казахстанский "Барыс". Прошедшая в Нур-Султане встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе красно-белых по шайбе забросили Александр Никишин, Александр Хохлачёв, Андрей Локтионов и Эмиль Петтерссон. Автором единственного гола в составе хозяев стал Аркадий Шестаков.

Гол Локтионова во втором периоде. pic.twitter.com/mRm1BnQSJE — Spartak Moscow (@spartak_hc) September 11, 2021

"Спартак" набрал восемь очков и возглавил таблицу Западной конференции КХЛ. В пяти матчах на старте сезона команда Бориса Миронова одержала четыре победы. "Барыс" с двумя баллами идёт на предпоследней, 11-й, позиции в Восточной конференции.