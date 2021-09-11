"Запрета на участие нет": В РПЛ прокомментировали отсутствие Мирзова в заявке "Химок" на матч со "Спартаком"

В прошлом году было запрещено включать в контракты пункт, не разрешающий арендованным футболистам играть против команд, которые владеют ими.