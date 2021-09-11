"Запрета на участие нет": В РПЛ прокомментировали отсутствие Мирзова в заявке "Химок" на матч со "Спартаком"
В прошлом году было запрещено включать в контракты пункт, не разрешающий арендованным футболистам играть против команд, которые владеют ими.
Фото © РПЛ
Российская премьер-лига прокомментировала отсутствие полузащитника Резиуана Мирзова в заявке "Химок" на матч седьмого тура с московским "Спартаком".
В начале сентября красно-белые отдали полузащитника в аренду "Химкам". В прошлом году было запрещено включать в контракты пункт, не разрешающий арендованным футболистам играть против команд, которые владеют ими.
"Резиуан Мирзов заявлен за новый клуб в соответствии с регламентом РПЛ. В контракте игрока нет запрета на участие в матчах против "Спартака". РПЛ не известны причины возможного неучастия игрока в матче. Заявку на игру и стартовый состав определяет тренерский штаб команды", — сообщили в Премьер-лиге.
По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, Мирзов пропускает матч против "Спартака", так как набирает форму. Игра состоится в субботу, начало в 19:00 по московскому времени.
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