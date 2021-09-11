Дубль вернувшегося из Гвинеи Камано принёс "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов"
Нападающий, уезжавший в свою сборную для участия в квалификации ЧМ-2022, застрял на родине из-за государственного переворота.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" в стартовом матче седьмого тура чемпионата России по футболу победил самарские "Крылья Советов" со счётом 2:0. Встреча состоялась на столичном стадионе "РЖД-арена".
Оба мяча забил форвард "Локомотива" Франсуа Камано, вышедший на замену во втором тайме. Он отличился на 59-й и 80-й минутах. За два дня до матча футболист вернулся из Гвинеи, где застрял из-за государственного переворота.
Камано влетел в штрафную с фланга и уверенно решил момент 💥 pic.twitter.com/35pBoB2Gxq— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 11, 2021
По ходу встречи в составе "Локомотива" дебютировали Максим Петров, Джирано Керк, Фаустино Анджорин и Константин Марадишвили. Первые двое попали в стартовый состав, остальные вышли на замену в концовке матча.
"Локомотив" набрал 15 очков и возглавил таблицу чемпионата России. "Зенит", "Динамо" и "Сочи", до начала тура опережавшие железнодорожников, проведут свои матчи позднее. "Крылья Советов" с семью баллами остались на 11-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 7-й тур
"Локомотив" — "Крылья Советов" — 2:0
Голы: Камано 59' (1:0), Камано 80' (2:0)
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