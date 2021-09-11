Дубль вернувшегося из Гвинеи Камано принёс "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов"

Московский "Локомотив" в стартовом матче седьмого тура чемпионата России по футболу победил самарские "Крылья Советов" со счётом 2:0. Встреча состоялась на столичном стадионе "РЖД-арена".

Оба мяча забил форвард "Локомотива" Франсуа Камано, вышедший на замену во втором тайме. Он отличился на 59-й и 80-й минутах. За два дня до матча футболист вернулся из Гвинеи, где застрял из-за государственного переворота.

Камано влетел в штрафную с фланга и уверенно решил момент 💥 pic.twitter.com/35pBoB2Gxq — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 11, 2021

По ходу встречи в составе "Локомотива" дебютировали Максим Петров, Джирано Керк, Фаустино Анджорин и Константин Марадишвили. Первые двое попали в стартовый состав, остальные вышли на замену в концовке матча.

"Локомотив" набрал 15 очков и возглавил таблицу чемпионата России. "Зенит", "Динамо" и "Сочи", до начала тура опережавшие железнодорожников, проведут свои матчи позднее. "Крылья Советов" с семью баллами остались на 11-й позиции.