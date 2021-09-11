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Путин — российским гимнасткам: Вы всегда самые лучшие, первые, золотые

Ранее глава государства отметил, что РФ была, есть и будет лидером в художественной гимнастике. И отсутствие золота в личном многоборье на Олимпиаде в Токио ничего не меняет.

11 сентября, 11:54
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Российская сборная по художественной гимнастике всегда для нашей страны останется самой лучшей и первой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения наград победителям Олимпиады.

Сёстры Аверины. Фото © LIFE / Павел Баранов

Сёстры Аверины. Фото © LIFE / Павел Баранов

"Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны — вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле", — отметил российский лидер.

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А ранее глава государства отметил, что Россия была, есть и будет лидером в художественной гимнастике. И отсутствие золота в личном многоборье на Олимпиаде в Токио ничего не меняет. Ставшая второй на Играх в Токио Дина Аверина также получила из рук президента орден Дружбы и поблагодарила главу государства за поддержу команды.

Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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