Путин — российским гимнасткам: Вы всегда самые лучшие, первые, золотые
Ранее глава государства отметил, что РФ была, есть и будет лидером в художественной гимнастике. И отсутствие золота в личном многоборье на Олимпиаде в Токио ничего не меняет.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Российская сборная по художественной гимнастике всегда для нашей страны останется самой лучшей и первой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения наград победителям Олимпиады.
Сёстры Аверины. Фото © LIFE / Павел Баранов
"Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны — вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле", — отметил российский лидер.
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А ранее глава государства отметил, что Россия была, есть и будет лидером в художественной гимнастике. И отсутствие золота в личном многоборье на Олимпиаде в Токио ничего не меняет. Ставшая второй на Играх в Токио Дина Аверина также получила из рук президента орден Дружбы и поблагодарила главу государства за поддержу команды.
Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок.
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