Путин — российским гимнасткам: Вы всегда самые лучшие, первые, золотые

Российская сборная по художественной гимнастике всегда для нашей страны останется самой лучшей и первой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения наград победителям Олимпиады.

Сёстры Аверины. Фото © LIFE / Павел Баранов

"Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны — вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле", — отметил российский лидер.