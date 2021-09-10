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"Мы все болели за девочек": Путин прокомментировал ситуацию с российскими гимнастками на Играх в Токио

Глава государства призвал спортсменов добиваться справедливости, отстаивая свои интересы во всех возможных инстанциях.

10 сентября, 13:11

Путин поставил под сомнение объективность судества в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поставил под сомнение объективность судейства на соревнованиях по художественной гимнастике, которые проходили в рамках Олимпийских игр в Токио в августе этого года.

"Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло. Возникает вопрос, что за ставленник у вас, если под его руководством сталкиваетесь с судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения", — сказал он главе Всероссийской федерации художественной гимнастики и главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой.

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Путин отметил очевидную политическую окраску в решениях CAS по российским атлетам

При этом Путин подчеркнул, что надо добиваться справедливого судейства, отстаивая свои интересы в международных спортивных инстанциях, будь то художественная гимнастика или любой другой вид спорта.

Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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