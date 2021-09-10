"Мы все болели за девочек": Путин прокомментировал ситуацию с российскими гимнастками на Играх в Токио
Глава государства призвал спортсменов добиваться справедливости, отстаивая свои интересы во всех возможных инстанциях.
Путин поставил под сомнение объективность судества в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин поставил под сомнение объективность судейства на соревнованиях по художественной гимнастике, которые проходили в рамках Олимпийских игр в Токио в августе этого года.
"Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло. Возникает вопрос, что за ставленник у вас, если под его руководством сталкиваетесь с судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения", — сказал он главе Всероссийской федерации художественной гимнастики и главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой.
При этом Путин подчеркнул, что надо добиваться справедливого судейства, отстаивая свои интересы в международных спортивных инстанциях, будь то художественная гимнастика или любой другой вид спорта.
Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок.
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