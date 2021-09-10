В Польше признали, что строительство "Северного потока – 2" остановить не удалось

В Варшаве признали, что, несмотря на противодействие, строительство "Северного потока – 2" не удалось остановить, но в Польше не меняют отношения к проекту. Об этом заявил глава польского МИД Збигнев Рау. При этом он призвал ЕС следить за недопущением потенциальных рисков для безопасности и раскола в Европе.