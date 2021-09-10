В Польше признали, что строительство "Северного потока – 2" остановить не удалось
При этом в Варшаве призвали ЕС следить за недопущением потенциальных рисков для безопасности Европы.
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В Варшаве признали, что, несмотря на противодействие, строительство "Северного потока – 2" не удалось остановить, но в Польше не меняют отношения к проекту. Об этом заявил глава польского МИД Збигнев Рау. При этом он призвал ЕС следить за недопущением потенциальных рисков для безопасности и раскола в Европе.
"Мы не изменили своего мнения касательно оценки этой инвестиции. Но, несмотря на усиленные дискуссии по этому вопросу, не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено", — сказал Рау.
Напомним, сегодня, 10 сентября, "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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