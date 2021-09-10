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"Тихо-тихо-тихо": Лайф публикует видео, как соседи нашли у мусоропровода выброшенного москвичкой младенца

Новорождённую девочку обнаружили в помещении для мусора в доме на Литовском бульваре, она была завёрнута в полиэтиленовый пакет.

10 сентября, 12:53

Соседи москвички, которая выбросила новорождённого на помойку, позаботились о младенце. Видео © LIFE

Москвичка, которая родила ребёнка и отнесла его в тот же день на помойку, заставила понервничать местных жителей. Лайф публикует видео с соседкой по дому, которая взяла на себя ответственность за новорождённую девочку и запеленала её в одеяло. Ещё один очевидец, судя по высказываниям за кадром, находится в полном шоке от произошедшего.

"Тварь, убить можно", — комментируют соседи, нашедшие кроху возле мусоропровода.

В Москве около мусоропровода нашли новорождённую девочку

В Москве около мусоропровода нашли новорождённую девочку

Ранее Лайф сообщал, что москвичка, выбросившая новорождённую дочь, была задержана. Подозреваемую госпитализировали. Как только она получит медпомощь, начнутся следственные действия. Также выяснилось, что ранее она уже воспитывала дочь, но органы опеки лишили её родительских прав на ребёнка.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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