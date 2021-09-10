"Тихо-тихо-тихо": Лайф публикует видео, как соседи нашли у мусоропровода выброшенного москвичкой младенца
Новорождённую девочку обнаружили в помещении для мусора в доме на Литовском бульваре, она была завёрнута в полиэтиленовый пакет.
Соседи москвички, которая выбросила новорождённого на помойку, позаботились о младенце. Видео © LIFE
Москвичка, которая родила ребёнка и отнесла его в тот же день на помойку, заставила понервничать местных жителей. Лайф публикует видео с соседкой по дому, которая взяла на себя ответственность за новорождённую девочку и запеленала её в одеяло. Ещё один очевидец, судя по высказываниям за кадром, находится в полном шоке от произошедшего.
"Тварь, убить можно", — комментируют соседи, нашедшие кроху возле мусоропровода.
Ранее Лайф сообщал, что москвичка, выбросившая новорождённую дочь, была задержана. Подозреваемую госпитализировали. Как только она получит медпомощь, начнутся следственные действия. Также выяснилось, что ранее она уже воспитывала дочь, но органы опеки лишили её родительских прав на ребёнка.
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