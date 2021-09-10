Москвичка, которая родила ребёнка и отнесла его в тот же день на помойку, заставила понервничать местных жителей. Лайф публикует видео с соседкой по дому, которая взяла на себя ответственность за новорождённую девочку и запеленала её в одеяло. Ещё один очевидец, судя по высказываниям за кадром, находится в полном шоке от произошедшего.