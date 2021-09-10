Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что во время Олимпиады в Токио происходили провокации в адрес российских спортсменов. Об этом он рассказал на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта под руководством Владимира Путина.

"В Токио были провокации, были попытки оказать психологическое давление, но спортсмены и официальные лица проявили себя достойно. Удалось не только избежать дестабилизирующих команду ситуаций, но даже пресечь подобные попытки", — заявил Поздняков.