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"Спортсмены проявили себя достойно": Глава ОКР рассказал о провокациях в адрес россиян на Олимпиаде в Токио

По его словам, в ходе соревнований в японской столице несколько подобных попыток удалось пресечь.

10 сентября, 12:43
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что во время Олимпиады в Токио происходили провокации в адрес российских спортсменов. Об этом он рассказал на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта под руководством Владимира Путина.

"В Токио были провокации, были попытки оказать психологическое давление, но спортсмены и официальные лица проявили себя достойно. Удалось не только избежать дестабилизирующих команду ситуаций, но даже пресечь подобные попытки", — заявил Поздняков.

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Ранее Лайф сообщал, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев требовал выгнать чилийского журналиста с Олимпиады после вопроса о "мошенниках из России". В Международной федерации тенниса заявили, что не могут этого сделать.

Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали (всего 71 награда).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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