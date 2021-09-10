"Спортсмены проявили себя достойно": Глава ОКР рассказал о провокациях в адрес россиян на Олимпиаде в Токио
По его словам, в ходе соревнований в японской столице несколько подобных попыток удалось пресечь.
Фото © Олимпийский комитет России
Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что во время Олимпиады в Токио происходили провокации в адрес российских спортсменов. Об этом он рассказал на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта под руководством Владимира Путина.
"В Токио были провокации, были попытки оказать психологическое давление, но спортсмены и официальные лица проявили себя достойно. Удалось не только избежать дестабилизирующих команду ситуаций, но даже пресечь подобные попытки", — заявил Поздняков.
Ранее Лайф сообщал, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев требовал выгнать чилийского журналиста с Олимпиады после вопроса о "мошенниках из России". В Международной федерации тенниса заявили, что не могут этого сделать.
Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали (всего 71 награда).
Олимпиада-2020. Главное по теме
"Когда вы начнёте думать?": Затравленная на Украине прыгунья Магучих объяснила новое фото с Ласицкене
сегодня в 08:58
Улицу в Сочи назовут в честь бывшего президента МОК Жака Рогге
7 сентября, 14:10
"Что и требовалось доказать": Винер-Усманова призналась, что ожидала снятие сборной Израиля с ЧМ по гимнастике
7 сентября, 12:24
Комментариев: 0