Минобороны РФ заявило о фейках с территории Украины об учениях "Запад-2021"
В военном ведомстве считают, что таким образом Незалежная пытается дискредитировать тренировки российских и белорусских войск.
Фото © ТАСС / Бушковский Денис
Информация о том, что некоторые участники российско-белорусских военных учений "Запад-2021" якобы заболели, является фейком, который распространяет Украина. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.
"Информация со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021", является фейком и абсолютно не соответствует действительности", — говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны добавили, что за последние дни это уже не первая подобная рассылка. Там считают, что таким образом Украина пытается дискредитировать проходящие в эти дни стратегические учения.
Как сообщал ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в ходе тренировок будут отработаны не только наземные действия, но и применение боевой авиации. На этом фоне в МО Украины заявили, что уже готовят план на случай "широкомасштабного вторжения". После этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что учения "Запад-2021" не направлены против кого бы то ни было.
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