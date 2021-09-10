Минобороны РФ заявило о фейках с территории Украины об учениях "Запад-2021"

Информация о том, что некоторые участники российско-белорусских военных учений "Запад-2021" якобы заболели, является фейком, который распространяет Украина. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

"Информация со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021", является фейком и абсолютно не соответствует действительности", — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что за последние дни это уже не первая подобная рассылка. Там считают, что таким образом Украина пытается дискредитировать проходящие в эти дни стратегические учения.