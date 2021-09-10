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Минобороны РФ заявило о фейках с территории Украины об учениях "Запад-2021"

В военном ведомстве считают, что таким образом Незалежная пытается дискредитировать тренировки российских и белорусских войск.

10 сентября, 12:49
<p>Фото © ТАСС / Бушковский Денис</p>

Фото © ТАСС / Бушковский Денис

Информация о том, что некоторые участники российско-белорусских военных учений "Запад-2021" якобы заболели, является фейком, который распространяет Украина. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

"Информация со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021", является фейком и абсолютно не соответствует действительности", — говорится в сообщении военного ведомства.

Минобороны РФ: Учения "Запад-2021" научат НАТО не беспокоить "русского медведя"

Минобороны РФ: Учения "Запад-2021" научат НАТО не беспокоить "русского медведя"

В Минобороны добавили, что за последние дни это уже не первая подобная рассылка. Там считают, что таким образом Украина пытается дискредитировать проходящие в эти дни стратегические учения.

Как сообщал ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в ходе тренировок будут отработаны не только наземные действия, но и применение боевой авиации. На этом фоне в МО Украины заявили, что уже готовят план на случай "широкомасштабного вторжения". После этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что учения "Запад-2021" не направлены против кого бы то ни было.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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