У профессора Курчатовского института украли из рабочего кабинета больше миллиона рублей

В Москве неизвестные украли из сейфа 74-летнего профессора Лаборатории молекулярной генетики Курчатовского института Светланы Л. больше миллиона рублей. Об этом Лайфу рассказал источник.

Женщина хранила в течение трёх лет деньги в стальном сейфе собственного кабинета — откладывала внуку на новый автомобиль. Профессор сочла, что это самое безопасное место — рядом охрана и камеры наблюдения. Ключ от сейфа всегда был при себе, коллеги ничего не знали о сбережениях, а в кабинете бывали только уборщицы.

Светлана не переживала о сохранности заначки и спокойной уехала в отпуск. Но, вернувшись, она к собственному ужасу обнаружила в кабинете повреждённое окно, открытую дверь и вскрытый сейф. Добычей злоумышленников стали все накопления пожилого профессора — один миллион и 200 тысяч рублей. По информации источников Лайфа, воры могли проникнуть в помещение через строительные леса — фасад институтского здания сейчас ремонтируют.

К слову, похожий случай ранее произошёл в Институте биологии гена РАН на улице Вавилова. Тогда неизвестный украл около четырёх миллионов рублей, проникнув в здание через окно и обчистив два сейфа.

По факту ограбления в Курчатовском институте возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Расследование продолжается.