НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

У профессора Курчатовского института украли из рабочего кабинета больше миллиона рублей

74-летняя женщина откладывала деньги на подарок внуку, но пока она находилась в отпуске, кто-то проник в кабинет через окно и взломал сейф с заначкой.

10 сентября, 12:38

Фото © ТАСС / Сысоев Григорий

В Москве неизвестные украли из сейфа 74-летнего профессора Лаборатории молекулярной генетики Курчатовского института Светланы Л. больше миллиона рублей. Об этом Лайфу рассказал источник.

Женщина хранила в течение трёх лет деньги в стальном сейфе собственного кабинета — откладывала внуку на новый автомобиль. Профессор сочла, что это самое безопасное место — рядом охрана и камеры наблюдения. Ключ от сейфа всегда был при себе, коллеги ничего не знали о сбережениях, а в кабинете бывали только уборщицы.

Светлана не переживала о сохранности заначки и спокойной уехала в отпуск. Но, вернувшись, она к собственному ужасу обнаружила в кабинете повреждённое окно, открытую дверь и вскрытый сейф. Добычей злоумышленников стали все накопления пожилого профессора — один миллион и 200 тысяч рублей. По информации источников Лайфа, воры могли проникнуть в помещение через строительные леса — фасад институтского здания сейчас ремонтируют.

Врачей скорой заподозрили в краже миллиона рублей у 89-летней москвички

Врачей скорой заподозрили в краже миллиона рублей у 89-летней москвички

К слову, похожий случай ранее произошёл в Институте биологии гена РАН на улице Вавилова. Тогда неизвестный украл около четырёх миллионов рублей, проникнув в здание через окно и обчистив два сейфа.

По факту ограбления в Курчатовском институте возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Расследование продолжается.

Подозреваемый в ограблении Сбера в Кудрово задержан в Новгородской области

Подозреваемый в ограблении Сбера в Кудрово задержан в Новгородской области

Ранее в Южно-Сахалинске неизвестные на грузовичке вывезли чугунную ванну из местной церкви.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Анна Рождественская
Анна Рождественская

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

На Сахалине парень похитил три миллиона рублей из плюшевого медведя подруги

вчера в 08:21

Звезда "Молокососов" чудом осталась жива после того, как её сбил цементовоз на переходе

сегодня в 13:13
Life

В Москве возбудили дело после смертельного отравления арбузом бабушки и внучки

сегодня в 13:29

Эксперт — о пожизненном сроке для педофилов: Не панацея, но на войне все средства хороши

сегодня в 13:26

В Крыму решили построить новый курортный город

сегодня в 13:22

Новости партнеров

Layer 1