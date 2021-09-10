"Набор слов и клише": У Захаровой возникли вопросы к Зеленскому после заявления о риске войны с Россией
Дипломат не увидела единой логики в высказывании лидера Незалежной, которое состояло из "не выражающих никакого концептуального подхода" фраз.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о риске полномасштабной войны между Москвой и Киевом нелогичным и оторванным от реальности.
"Заявления Зеленского становятся всё более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция. Набор не объединённых в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
У Захаровой к лидеру Незалежной возникло много вопросов. Главные из них: что именно Киев делает для предотвращения подобного развития событий, чего ожидает от соседей и мирового сообщества. Также её смутила фраза Зеленского "потенциал в этой теме есть", которой он ответил на вопрос, возможна ли война между РФ и Украиной.
Ранее Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией, отметив, что в случае такого развития событий больше "не будет существовать соседства РФ, Украины, Белоруссии". В Кремле уже ответили, что "не хотят предаваться апокалиптическим ожиданиям". А в Совете Федерации назвали Украину "маленькой замухрышкой" и посмеялись над словами Зеленского.
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