НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Набор слов и клише": У Захаровой возникли вопросы к Зеленскому после заявления о риске войны с Россией

Дипломат не увидела единой логики в высказывании лидера Незалежной, которое состояло из "не выражающих никакого концептуального подхода" фраз.

10 сентября, 12:47
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о риске полномасштабной войны между Москвой и Киевом нелогичным и оторванным от реальности.

"Заявления Зеленского становятся всё более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция. Набор не объединённых в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

У Захаровой к лидеру Незалежной возникло много вопросов. Главные из них: что именно Киев делает для предотвращения подобного развития событий, чего ожидает от соседей и мирового сообщества. Также её смутила фраза Зеленского "потенциал в этой теме есть", которой он ответил на вопрос, возможна ли война между РФ и Украиной.

Ранее Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией, отметив, что в случае такого развития событий больше "не будет существовать соседства РФ, Украины, Белоруссии". В Кремле уже ответили, что "не хотят предаваться апокалиптическим ожиданиям". А в Совете Федерации назвали Украину "маленькой замухрышкой" и посмеялись над словами Зеленского.

"Кто мы теперь?": Зеленский посетовал на пропасть между украинцами и россиянами

"Кто мы теперь?": Зеленский посетовал на пропасть между украинцами и россиянами

Авторы
Ирина Фальке
Ирина Фальке

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Захарова призвала прекратить чинить препятствия "Северному потоку – 2"

сегодня в 10:02

Захарова объяснила, от чего зависит начало поставок газа по "Северному потоку – 2"

вчера в 14:38

"Её же надо кормить, содержать": Эксперт объяснил нежелание Евросоюза принимать Украину

сегодня в 13:18

Из дома в Москве, где два человека насмерть отравились арбузом, госпитализировали ребёнка

сегодня в 13:42

Гус Всемогущий ушёл на пенсию: Чем запомнилась эпоха Хиддинка в сборной России по футболу

сегодня в 13:41

Новости партнеров

Layer 1