Песков заявил, что от запуска "Северного потока – 2" выиграют все

От запуска "Северного потока – 2" выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, можно ли считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту.

"Так было бы говорить совершенно неверно. Когда будет запущен "Северный поток – 2", победителями выйдут и поставщики энергоресурсов, и их потребители. То есть все", — сказал представитель Кремля.