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Песков заявил, что от запуска "Северного потока – 2" выиграют все

Строительство газопровода было завершено в 8:45 по московскому времени.

10 сентября, 10:08
<p>Фото ©<a href="http://nord-stream2.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Nord-stream2.com</a></p>

Фото © Nord-stream2.com

От запуска "Северного потока – 2" выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, можно ли считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту.

"Так было бы говорить совершенно неверно. Когда будет запущен "Северный поток – 2", победителями выйдут и поставщики энергоресурсов, и их потребители. То есть все", — сказал представитель Кремля.

В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2"

В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2"

Напомним, сегодня "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Строительство газопровода было завершено в 8:45 по московскому времени. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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