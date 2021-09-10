В Кремле высказались об идее переименования Петербурга в Ленинград

В Кремле не рассматривается вопрос о возвращении Санкт-Петербургу названия Ленинград. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

30 лет назад город был переименован решением Ленинградского городского совета (Ленсовета), несмотря на категорическое нежелание тогдашнего градоначальника Анатолия Собчака из-за опасений задеть чувства блокадников. Песков раскрыл, что ему неизвестна позиция Владимира Путина по этому вопросу на тот момент (тогда он работал в мэрии Петербурга).

"Никаких инициатив в этом плане нет. Не могу сказать, какая позиция у Путина была на тот момент. Но сейчас де-факто и де-юре это название нашей Северной столицы", — сказал пресс-секретарь президента.