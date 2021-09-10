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В Кремле высказались об идее переименования Петербурга в Ленинград

30 лет назад Северная столица сменила название решением Ленсовета.

10 сентября, 10:05
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

В Кремле не рассматривается вопрос о возвращении Санкт-Петербургу названия Ленинград. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

30 лет назад город был переименован решением Ленинградского городского совета (Ленсовета), несмотря на категорическое нежелание тогдашнего градоначальника Анатолия Собчака из-за опасений задеть чувства блокадников. Песков раскрыл, что ему неизвестна позиция Владимира Путина по этому вопросу на тот момент (тогда он работал в мэрии Петербурга).

"Никаких инициатив в этом плане нет. Не могу сказать, какая позиция у Путина была на тот момент. Но сейчас де-факто и де-юре это название нашей Северной столицы", — сказал пресс-секретарь президента.

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Ранее Песков заявил, что в Кремле не хотят "предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям" после заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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