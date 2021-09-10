Набиуллина допустила вероятность роста ключевой ставки выше 7%
Решение будет зависеть от развития экономической ситуации и уровня инфляции в стране.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В ходе ближайших заседаний совета директоров Центробанка могут повысить ключевую ставку. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам сегодняшнего заседания совета.
"Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы вернуть инфляцию к 4%. То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки, мы это сигнализировали. Это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%", — сказала она.
Глава Банка России пояснила, что целесообразность дальнейших повышений и длительность сохранения ключевой ставки на достигнутом уровне будет зависеть от экономической ситуации, динамики инфляции, а также в значительной мере от баланса рисков для будущей инфляции.
Сигнал о необходимости повышения ключевой ставки в этот раз стал "чуть более жёстким". Возвращение к уровню инфляции в 4% требует подобных мер, по словам Набиуллиной.
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Напомним, начиная с марта 2021 года Центробанк постепенно повышал ключевую ставку. Например, 23 июля — сразу на 100 б.п., до 6,5% годовых, а сегодня, 10 сентября, она была повышена на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. При этом в регуляторе снова отметили, что во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемийного уровня.
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