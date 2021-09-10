Набиуллина допустила вероятность роста ключевой ставки выше 7%

В ходе ближайших заседаний совета директоров Центробанка могут повысить ключевую ставку. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам сегодняшнего заседания совета.

"Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы вернуть инфляцию к 4%. То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки, мы это сигнализировали. Это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%", — сказала она.

Глава Банка России пояснила, что целесообразность дальнейших повышений и длительность сохранения ключевой ставки на достигнутом уровне будет зависеть от экономической ситуации, динамики инфляции, а также в значительной мере от баланса рисков для будущей инфляции.

Сигнал о необходимости повышения ключевой ставки в этот раз стал "чуть более жёстким". Возвращение к уровню инфляции в 4% требует подобных мер, по словам Набиуллиной.