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Набиуллина допустила вероятность роста ключевой ставки выше 7%

Решение будет зависеть от развития экономической ситуации и уровня инфляции в стране.

10 сентября, 12:57
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев </p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В ходе ближайших заседаний совета директоров Центробанка могут повысить ключевую ставку. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам сегодняшнего заседания совета.

"Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы вернуть инфляцию к 4%. То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки, мы это сигнализировали. Это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%", сказала она.

Глава Банка России пояснила, что целесообразность дальнейших повышений и длительность сохранения ключевой ставки на достигнутом уровне будет зависеть от экономической ситуации, динамики инфляции, а также в значительной мере от баланса рисков для будущей инфляции.

Сигнал о необходимости повышения ключевой ставки в этот раз стал "чуть более жёстким". Возвращение к уровню инфляции в 4% требует подобных мер, по словам Набиуллиной.

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Напомним, начиная с марта 2021 года Центробанк постепенно повышал ключевую ставку. Например, 23 июля — сразу на 100 б.п., до 6,5% годовых, а сегодня, 10 сентября, она была повышена на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. При этом в регуляторе снова отметили, что во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемийного уровня.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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