"Надо посмотреть, что происходит с этими клубными командами и зачем нам там нужно столько иностранцев, если сборной команды нет? Надо внимательно смотреть на все эти вещи, так же как и футбол: я опять слышал в последнее время — давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно! Вам не известно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну ещё 20 лет не будет играть, если одни иностранцы у нас будут играть", — сказал глава государства.