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"Одни иностранцы будут": Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе

На данный момент в заявку команды РПЛ разрешено вносить не более восьми игроков без паспорта РФ. При этом все они могут одновременно выйти на поле.

10 сентября, 13:08

Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Надо посмотреть, что происходит с этими клубными командами и зачем нам там нужно столько иностранцев, если сборной команды нет? Надо внимательно смотреть на все эти вещи, так же как и футбол: я опять слышал в последнее время — давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно! Вам не известно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну ещё 20 лет не будет играть, если одни иностранцы у нас будут играть", сказал глава государства.

Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ получили от РФС письмо с предложениями по реформированию российского футбола. Речь, в частности, шла о возможной отмене лимита на легионеров со следующего сезона.

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При этом министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что лимит на легионеров в российском футболе должен быть обязательно сохранён.

На данный момент в заявку команды РПЛ разрешено вносить не более восьми игроков без паспорта РФ. При этом все они могут одновременно выйти на поле.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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