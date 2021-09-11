Путин: Россия была, есть и будет лидером в художественной гимнастике. Видео © LIFE

Россия по-прежнему остаётся лидером в художественной гимнастике. И отсутствие золота в личном многоборье на Олимпиаде в Токио ничего не меняет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем", — сказал глава государства на встрече с олимпийцами в Кремле.

Ставшая только второй на прошедших Играх Дина Аверина получила из рук президента орден Дружбы и поблагодарила Путина за поддержу команды.