Путин: Россия была, есть и будет лидером в художественной гимнастике
Ставшая второй на Играх Дина Аверина получила из рук президента орден Дружбы и поблагодарила главу государства за поддержу команды.
Путин: Россия была, есть и будет лидером в художественной гимнастике. Видео © LIFE
Россия по-прежнему остаётся лидером в художественной гимнастике. И отсутствие золота в личном многоборье на Олимпиаде в Токио ничего не меняет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем", — сказал глава государства на встрече с олимпийцами в Кремле.
Ставшая только второй на прошедших Играх Дина Аверина получила из рук президента орден Дружбы и поблагодарила Путина за поддержу команды.
"Мы все болели за девочек": Путин прокомментировал ситуацию с российскими гимнастками на Играх в Токио
Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок.
Комментариев: 0