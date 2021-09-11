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Путин: Россия была, есть и будет лидером в художественной гимнастике

Ставшая второй на Играх Дина Аверина получила из рук президента орден Дружбы и поблагодарила главу государства за поддержу команды.

11 сентября, 10:02

Путин: Россия была, есть и будет лидером в художественной гимнастике. Видео © LIFE

Россия по-прежнему остаётся лидером в художественной гимнастике. И отсутствие золота в личном многоборье на Олимпиаде в Токио ничего не меняет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем", — сказал глава государства на встрече с олимпийцами в Кремле.

Ставшая только второй на прошедших Играх Дина Аверина получила из рук президента орден Дружбы и поблагодарила Путина за поддержу команды.

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Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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