"Вы — главные герои!": Путин назвал золотых чемпионов Игр в Токио гордостью России
Российский лидер отметил, что спортсмены РФ на Олимпиаде сражались достойно, несмотря на политизированные решения в адрес сборной.
Владимир Путин назвал золотых чемпионов Игр в Токио гордостью России. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин назвал героями и гордостью страны спортсменов, завоевавших золотые медали на Играх в Токио. Об этом российский лидер заявил во время церемонии вручения наград победителям Олимпиады.
"Те, кто сегодня собрался в этом зале, внесли в этот успех вклад высшей пробы. Во всех смыслах золотые чемпионы, вы главные герои и, не побоюсь этого слова, гордость России", — сказал российский лидер.
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Путин отметил, что российские спортсмены достойно сражались на Играх в Токио, несмотря на политизированные решения. Он подчеркнул, что вся страна понимает, как это было непросто, а иногда запредельно трудно. Однако спортсмены выдержали всё, прошли через все испытания и подарили болельщикам радость побед.
Глава государства вручил госнаграды золотым медалистам Олимпиады в Токио, а также гимнастке Дине Авериной, взявшей серебро. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.
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Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле вручили госнаграды серебряным и бронзовым призёрам Олимпиады в Токио. Спортсмены удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени. Соответствующий указ президент Путин подписал в августе.
Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали (всего 71 награда).
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