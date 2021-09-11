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"Вы — главные герои!": Путин назвал золотых чемпионов Игр в Токио гордостью России

Российский лидер отметил, что спортсмены РФ на Олимпиаде сражались достойно, несмотря на политизированные решения в адрес сборной.

11 сентября, 09:54

Владимир Путин назвал золотых чемпионов Игр в Токио гордостью России. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин назвал героями и гордостью страны спортсменов, завоевавших золотые медали на Играх в Токио. Об этом российский лидер заявил во время церемонии вручения наград победителям Олимпиады.

"Те, кто сегодня собрался в этом зале, внесли в этот успех вклад высшей пробы. Во всех смыслах золотые чемпионы, вы главные герои и, не побоюсь этого слова, гордость России", — сказал российский лидер.

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Путин отметил, что российские спортсмены достойно сражались на Играх в Токио, несмотря на политизированные решения. Он подчеркнул, что вся страна понимает, как это было непросто, а иногда запредельно трудно. Однако спортсмены выдержали всё, прошли через все испытания и подарили болельщикам радость побед.

Глава государства вручил госнаграды золотым медалистам Олимпиады в Токио, а также гимнастке Дине Авериной, взявшей серебро. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле вручили госнаграды серебряным и бронзовым призёрам Олимпиады в Токио. Спортсмены удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени. Соответствующий указ президент Путин подписал в августе.

Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали (всего 71 награда).

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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