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В Кремле вручили госнаграды серебряным и бронзовым призёрам Олимпиады в Токио

Спортсмены удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени. Соответствующий указ президент Путин подписал в августе.

11 сентября, 08:43

В Кремле вручили госнаграды серебряным и бронзовым призёрам Олимпиады в Токио. Видео © LIFE

Помощник президента РФ Игорь Левитин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим серебряные и бронзовые медали на Олимпиаде в Токио. Церемония прошла в Большом Кремлёвском дворце.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Призёры Игр в Токио удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени. Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий указ в августе. Кроме того, российская гимнастка Арина Аверина, занявшая четвёртое место в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике, награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали (всего 71 награда).

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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