В Кремле вручили госнаграды серебряным и бронзовым призёрам Олимпиады в Токио

Помощник президента РФ Игорь Левитин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим серебряные и бронзовые медали на Олимпиаде в Токио. Церемония прошла в Большом Кремлёвском дворце.

Призёры Игр в Токио удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени. Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий указ в августе. Кроме того, российская гимнастка Арина Аверина, занявшая четвёртое место в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике, награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.