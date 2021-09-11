Ликсутов поздравил москвичей с Днём города и рассказал о новой AR-"Тройке"

В честь 874-го дня рождения Москвы Департамент транспорта выпустил новую AR-"Тройку" в сотрудничестве с Третьяковской галереей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по транспорту Максим Ликсутов.

"День города — особый праздник для всех москвичей. "Тройка" с дополненной реальностью — один из наших подарков жителям города", — отметил он.

На новой "Тройке" изображена оживающая картина "Тверской бульвар" знаменитого отечественного художника-авангардиста Аристарха Лентулова. Оригинал картины можно увидеть в Третьяковке на Крымском валу.