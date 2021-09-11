Ликсутов поздравил москвичей с Днём города и рассказал о новой AR-"Тройке"
Проездной с дополненной реальностью — один из подарков жителям города, отметил руководитель столичного Дептранса.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
В честь 874-го дня рождения Москвы Департамент транспорта выпустил новую AR-"Тройку" в сотрудничестве с Третьяковской галереей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по транспорту Максим Ликсутов.
"День города — особый праздник для всех москвичей. "Тройка" с дополненной реальностью — один из наших подарков жителям города", — отметил он.
На новой "Тройке" изображена оживающая картина "Тверской бульвар" знаменитого отечественного художника-авангардиста Аристарха Лентулова. Оригинал картины можно увидеть в Третьяковке на Крымском валу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в День города, который столица отмечает 11 и 12 сентября, для посещения будут открыты столичные парки, а также 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей и точками общественного питания. Градоначальник также пообещал праздничный салют.
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