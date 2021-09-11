В Кабуле десятки студенток вышли на митинг в поддержку талибов
Девушки выступили в поддержку решения об обязательном ношении никаба, а также раздельного от мужчин обучения.
В Кабуле десятки студенток вышли на митинг в поддержку талибов. Видео © Twitter / Afghan Urdu
В Кабуле десятки студенток вышли на митинг в поддержку радикальной группировки "Талибан"*. Об этом сообщает проталибский новостной портал Afgan Urdu на странице в "Твиттере".
"За пределами Кабульского университета студентки проводят демонстрации в поддержку "Талибана" и исламской системы", — говорится в опубликованном сообщении издания.
По данным портала, активистки выступают в поддержку решения об обязательном ношении никаба, а также раздельного от мужчин обучения. На опубликованном ролике видно, что девушки в чёрных платках с закрытыми лицами несут плакаты с лозунгами талибов. В то же время, как сообщает ресурс, большой женский митинг в поддержку радикалов сейчас проходит ещё и на северо-западе Афганистана в городе Герат.
Ранее представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что в афганском правительстве "Талибана" появятся должности для женщин, но с соблюдением законов шариата.
Почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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