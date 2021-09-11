НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кабуле десятки студенток вышли на митинг в поддержку талибов

Девушки выступили в поддержку решения об обязательном ношении никаба, а также раздельного от мужчин обучения.

11 сентября, 11:17

В Кабуле десятки студенток вышли на митинг в поддержку талибов. Видео © Twitter / Afghan Urdu

В Кабуле десятки студенток вышли на митинг в поддержку радикальной группировки "Талибан"*. Об этом сообщает проталибский новостной портал Afgan Urdu на странице в "Твиттере".

"За пределами Кабульского университета студентки проводят демонстрации в поддержку "Талибана" и исламской системы", — говорится в опубликованном сообщении издания.

"Должны рожать и воспитывать детей": Талибы отказались принимать женщин в Правительство Афганистана

"Должны рожать и воспитывать детей": Талибы отказались принимать женщин в Правительство Афганистана

По данным портала, активистки выступают в поддержку решения об обязательном ношении никаба, а также раздельного от мужчин обучения. На опубликованном ролике видно, что девушки в чёрных платках с закрытыми лицами несут плакаты с лозунгами талибов. В то же время, как сообщает ресурс, большой женский митинг в поддержку радикалов сейчас проходит ещё и на северо-западе Афганистана в городе Герат.

Ранее представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что в афганском правительстве "Талибана" появятся должности для женщин, но с соблюдением законов шариата.

Почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.

В Иране десятки женщин из Афганистана протестуют против власти "Талибана"

В Иране десятки женщин из Афганистана протестуют против власти "Талибана"

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В НАТО начали изучение причин провала международной миссии в Афганистане

сегодня в 09:18

Журналисты показали страшные раны от кнутов, которыми их избили талибы за репортаж о женском митинге

9 сентября, 09:21

Трое военнослужащих пострадали из-за несчастного случая на военных учениях НАТО в Латвии

сегодня в 12:13

Парашютист погиб при выполнении группового прыжка в Подмосковье

сегодня в 12:30

Жительница Балашихи не смогла похоронить сестру и привезла гроб прямо к зданию горадминистрации

сегодня в 12:24

Новости партнеров

Layer 1