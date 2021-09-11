В Кабуле десятки студенток вышли на митинг в поддержку талибов

В Кабуле десятки студенток вышли на митинг в поддержку радикальной группировки "Талибан"*. Об этом сообщает проталибский новостной портал Afgan Urdu на странице в "Твиттере".

По данным портала, активистки выступают в поддержку решения об обязательном ношении никаба, а также раздельного от мужчин обучения. На опубликованном ролике видно, что девушки в чёрных платках с закрытыми лицами несут плакаты с лозунгами талибов. В то же время, как сообщает ресурс, большой женский митинг в поддержку радикалов сейчас проходит ещё и на северо-западе Афганистана в городе Герат.