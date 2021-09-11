Лидеры Евросоюза выразили единство с США в 20-ю годовщину терактов 11 сентября

Лидеры Евросоюза выразили полное единство с США в 20-ю годовщину терактов 11 сентября. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и спикер Европарламента Давид Сассоли написали на своих страницах в "Твиттере".

"11 сентября мы вспоминаем всех тех, кто потерял жизнь, и чтим память тех, кто рискнул всем, чтобы помочь людям. Лучшая сторона человеческой натуры может сиять даже сквозь самые тёмные часы испытаний. ЕС стоит с США в защите свободы и сострадания и в борьбе против ненависти", — написала фон дер Ляйен.

В свою очередь, Шарль Мишель отметил, что события 11 сентября 2001 года изменили ход истории. Он подчеркнул, что ЕС стоит с США в борьбе с терроризмом во всех формах. Сассоли же добавил, что этот день "остаётся открытой раной" в сердцах и никогда не будет забыт.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из них остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.