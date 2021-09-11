Число жертв взрывов в воинской части в Казахстане увеличилось до 17

Число погибших в результате пожара и взрывов боеприпасов на военных складах в Казахстане возросло до 17. Как сообщили в управлении МЧС республики, один из госпитализированных пострадавших 11 сентября умер в больнице.

"Сегодня умер пожарный 1993 года рождения, пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области. Ранее он был доставлен в больницу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии города Нур-Султан, где проходил лечение", — говорится в релизе.

В ведомстве уточнили, что погибший был пожарным, который ликвидировал огонь на месте происшествия. Поиски одного пропавшего человека ещё продолжаются.