Число жертв взрывов в воинской части в Казахстане увеличилось до 17
В управлении МЧС республики уточнили, что последний погибший был пожарным, который ликвидировал огонь на месте происшествия. Поиски одного пропавшего всё ещё продолжаются.
Кадр из видео © Соцсети
Число погибших в результате пожара и взрывов боеприпасов на военных складах в Казахстане возросло до 17. Как сообщили в управлении МЧС республики, один из госпитализированных пострадавших 11 сентября умер в больнице.
"Сегодня умер пожарный 1993 года рождения, пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области. Ранее он был доставлен в больницу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии города Нур-Султан, где проходил лечение", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что погибший был пожарным, который ликвидировал огонь на месте происшествия. Поиски одного пропавшего человека ещё продолжаются.
Напомним, что в результате пожара и взрывов, которые произошли 26 августа на складе боеприпасов в Казахстане, пострадало не менее 90 человек. Для эвакуированных с места происшествия людей выделено четыреста мест в местных школах, ещё тысячу подготовили в резерв. По факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело.
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