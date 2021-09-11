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Путин поблагодарил Собянина за выбор "не всегда популярных, но необходимых решений"

Под руководством Сергея Семёновича Москва идёт в ногу со временем и показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии эпидемии, заметил глава государства.

11 сентября, 10:41
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66658/photos/66566" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина в принятии вынужденных и не всегда популярных решений во время пандемии коронавируса. Выступая в столичном парке "Зарядье" в День города, глава государства поздравил с праздником всех москвичей и заметил, что именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе.

"Здесь, безусловно, большая заслуга мэра столицы, который не боится брать на себя ответственность при принятии, к сожалению, не всегда популярных, но необходимых решений", — сказал Путин.

"Думаю, со мной многие согласятся": Путин назвал Москву примером эффективной борьбы с коронавирусом

"Думаю, со мной многие согласятся": Путин назвал Москву примером эффективной борьбы с коронавирусом

По его мнению, город претерпевает изменения в ногу со временем. В столице реализуются масштабные инфраструктурные проекты, задаются высокие стандарты в развитии экологического и комфортного общественного транспорта, а также открываются новые станции и линии метро, заметил президент.

А ранее Владимир Путин назвал Москву мировой агломерацией, демонстрирующей хорошие показатели развития. Процессы жизнедеятельности таких макроструктур очень сложны, однако о столице РФ можно говорить с гордостью, заметил глава государства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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