Путин поблагодарил Собянина за выбор "не всегда популярных, но необходимых решений"

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина в принятии вынужденных и не всегда популярных решений во время пандемии коронавируса. Выступая в столичном парке "Зарядье" в День города, глава государства поздравил с праздником всех москвичей и заметил, что именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе.

"Здесь, безусловно, большая заслуга мэра столицы, который не боится брать на себя ответственность при принятии, к сожалению, не всегда популярных, но необходимых решений", — сказал Путин.

По его мнению, город претерпевает изменения в ногу со временем. В столице реализуются масштабные инфраструктурные проекты, задаются высокие стандарты в развитии экологического и комфортного общественного транспорта, а также открываются новые станции и линии метро, заметил президент.