Путин поблагодарил Собянина за выбор "не всегда популярных, но необходимых решений"
Под руководством Сергея Семёновича Москва идёт в ногу со временем и показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии эпидемии, заметил глава государства.
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Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина в принятии вынужденных и не всегда популярных решений во время пандемии коронавируса. Выступая в столичном парке "Зарядье" в День города, глава государства поздравил с праздником всех москвичей и заметил, что именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе.
"Здесь, безусловно, большая заслуга мэра столицы, который не боится брать на себя ответственность при принятии, к сожалению, не всегда популярных, но необходимых решений", — сказал Путин.
По его мнению, город претерпевает изменения в ногу со временем. В столице реализуются масштабные инфраструктурные проекты, задаются высокие стандарты в развитии экологического и комфортного общественного транспорта, а также открываются новые станции и линии метро, заметил президент.
А ранее Владимир Путин назвал Москву мировой агломерацией, демонстрирующей хорошие показатели развития. Процессы жизнедеятельности таких макроструктур очень сложны, однако о столице РФ можно говорить с гордостью, заметил глава государства.
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