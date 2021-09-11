В Липецкой области нашли живым мужчину, которого искали на месте взрыва газа в доме
Также Лайф узнал имена всех погибших под завалами людей, которых в итоге оказалось трое. Их родным будет оказана поддержка и материальная помощь.
Фото © VK / Липецкая область
Мужчина, которого искали на месте взрыва газа в доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области, оказался жив, в эту ночь он был на работе. Об этом Лайфу сообщил источник.
На момент взрыва Виктора Ш. 1955 года рождения в квартире не было, он дежурил на работе.
По предварительным данным, под завалами больше нет людей. В итоге в результате происшествия погибли трое — помимо Новосёловой Г.М. 1971 года рождения и 11-летней Варвары В., о которых сообщалось ранее, также скончался 86-летний Андропов И.Г.
Ранее мы писали, что дом, где произошёл взрыв, не был аварийным. Жилое здание с двумя подъездами и 16 квартирами построили более пятидесяти лет назад. Сейчас жильцов эвакуируют в пункты временного размещения.
Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. По последним данным, в результате ЧП погибли женщина, мужчина и ребёнок, ещё семь человек, в том числе девятилетняя девочка, пострадали. Один из них отказался от госпитализации. СК возбудил уголовное дело.
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