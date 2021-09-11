В Липецкой области нашли живым мужчину, которого искали на месте взрыва газа в доме

Мужчина, которого искали на месте взрыва газа в доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области, оказался жив, в эту ночь он был на работе. Об этом Лайфу сообщил источник.

На момент взрыва Виктора Ш. 1955 года рождения в квартире не было, он дежурил на работе.

По предварительным данным, под завалами больше нет людей. В итоге в результате происшествия погибли трое — помимо Новосёловой Г.М. 1971 года рождения и 11-летней Варвары В., о которых сообщалось ранее, также скончался 86-летний Андропов И.Г.