Один человек погиб и семеро пострадали при взрыве газа в доме под Ельцом
Всех пострадавших увезли в больницу на скорой помощи. Предварительно, среди них ребёнок.
В результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области один человек погиб и семеро пострадали. Об этом Лайфу сообщил источник.
Всех пострадавших увезли в больницу на скорой помощи. Предварительно, среди них ребёнок. Также есть информация, что под завалами могут находиться ещё четыре человека.
В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы, они ведут поисково-спасательные мероприятия.
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