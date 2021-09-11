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Один человек погиб и семеро пострадали при взрыве газа в доме под Ельцом

Всех пострадавших увезли в больницу на скорой помощи. Предварительно, среди них ребёнок.

11 сентября, 00:38
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области один человек погиб и семеро пострадали. Об этом Лайфу сообщил источник.

Пять человек спасли: Взрыв газа произошёл в жилом доме в Липецкой области

Пять человек спасли: Взрыв газа произошёл в жилом доме в Липецкой области

Всех пострадавших увезли в больницу на скорой помощи. Предварительно, среди них ребёнок. Также есть информация, что под завалами могут находиться ещё четыре человека.

В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы, они ведут поисково-спасательные мероприятия.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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