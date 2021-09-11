Появилась новая версия смертельного отравления москвичек, купивших арбуз в "Магните"
Состояние третьей женщины, попробовавшей злосчастный продукт, стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.
Сотрудники полиции в магазине "Магнит", где семья москвичек купила злосчастный арбуз. Видео © LIFE
За несколько дней до того, как семья москвичек приобрела арбуз в "Магните" на Совхозной улице, в магазине проводилась дезинфекция торгового зала. Об этом Лайфу сообщил источник.
По предварительным данным, установлено, что во время обработки фрукты, овощи и другие товары никто не накрывал. В результате на них могло попасть опасное средство. Так это или нет, покажет экспертиза.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор пока не выявил связи между смертельным отравлением бабушки и внучки, и их соседями, которых увезли в больницу с похожими симптомами. Состояние третьей пострадавшей, которая ела арбуз — матери девочки — тем временем стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, о трагедии стало известно накануне. После случившегося магазин "Магнит", где семья купила арбуз перед смертельным отравлением, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека".
Комментариев: 0