Появилась новая версия смертельного отравления москвичек, купивших арбуз в "Магните"

Сотрудники полиции в магазине "Магнит", где семья москвичек купила злосчастный арбуз. Видео © LIFE

За несколько дней до того, как семья москвичек приобрела арбуз в "Магните" на Совхозной улице, в магазине проводилась дезинфекция торгового зала. Об этом Лайфу сообщил источник.

По предварительным данным, установлено, что во время обработки фрукты, овощи и другие товары никто не накрывал. В результате на них могло попасть опасное средство. Так это или нет, покажет экспертиза.