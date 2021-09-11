Песков прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров в российском футболе
Ранее глава государства выступил против его отмены, обратив внимание на то, что сборная России не пробивалась на Олимпийские игры с 1988 года.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о лимите на легионеров в российском футболе. Напомним, ранее глава государства выступил против его отмены, обратив внимание на то, что сборная России не пробивалась на Олимпийские игры с 1988 года.
"Это высказанное мнение президента. Решение по лимиту остаётся за Российским футбольным союзом (РФС)", — сказал Песков в беседе с изданием "Спорт-экспресс".
Ранее за сохранение лимита выступил глава Минспорта РФ Олег Матыцин. По его мнению, отмена подобного ограничения не способна решить проблему футбола в России.
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