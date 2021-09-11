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Песков прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров в российском футболе

Ранее глава государства выступил против его отмены, обратив внимание на то, что сборная России не пробивалась на Олимпийские игры с 1988 года.

10 сентября, 23:36

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о лимите на легионеров в российском футболе. Напомним, ранее глава государства выступил против его отмены, обратив внимание на то, что сборная России не пробивалась на Олимпийские игры с 1988 года.

"Это высказанное мнение президента. Решение по лимиту остаётся за Российским футбольным союзом (РФС)", — сказал Песков в беседе с изданием "Спорт-экспресс".

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Ранее за сохранение лимита выступил глава Минспорта РФ Олег Матыцин. По его мнению, отмена подобного ограничения не способна решить проблему футбола в России.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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