Большие деньги и Трамп-комментатор: Зачем Холифилд и другие легенды бокса возвращаются на ринг Список именитых спортсменов, которые пусть и ненадолго, но решили возобновить карьеру, уже достаточно велик. 10 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий / PIOTR KUCZA / Юрий Самолыго

Легенды бокса всё чаще стали баловать болельщиков по всему миру своими неожиданными возвращениями на ринг. Это уже успели сделать Майк Тайсон, Рой Джонс и Флойд Мейвезер. Черёд надеть перчатки пришёл другому легендарному бойцу — Эвандеру Холифилду, которому в следующем году исполнится 60 лет. Непонятно лишь одно: зачем это нужно столь возрастному боксёру?

Супершоу с комментатором Трампом

Большой вечер бокса, в котором примет участие Холифилд, планировался давно. Правда, без статусного американца. Изначально в главном поединке вечера должны были встретиться бразилец Витор Белфорт и легендарный мексиканец Оскар Де Ла Хойя. Последний закончил свою карьеру 13 лет назад, однако обещал своим болельщикам вернуться на ринг. Отрицать, что Де Ла Хойу любят и уважают по всему миру, абсолютно бессмысленно.

Узнав об этом, болельщики начали моментально скупать билеты. Под суперсобытие подобрали и соответствующего статуса арену — Staples Center в Лос-Анджелесе. Организаторы тут же решили, что и кард вечера должен быть впечатляющим, подтянув под это дело не менее звёздных Андерсона Силву против Тито Ортиса. Однако незадолго до заветной даты — 11 сентября — случилось непоправимое. Де Ла Хойя слёг с коронавирусом, изрядно напугав своих фанатов.

— Хотел, чтобы вы услышали это напрямую от меня. Несмотря на полную вакцинацию, я заразился коронавирусом и не смогу драться в следующие выходные. Подготовка к этому возвращению была всем для меня в последние месяцы, и я хочу поблагодарить всех за их огромную поддержку, — заявил Де Ла Хойя в видео, которое опубликовал прямо из больничной палаты.

Разумеется, что у организаторов тут же началась паника. Отменять такой вечер бокса нельзя, ведь на кону не только огромное разочарование болельщиков и любителей бокса, но и многомиллионные убытки. Естественно, боссы сервиса Triller, который и организовывает вечер, не могли этого не понимать. Замена нашлась достаточно оперативно. На ринг согласился выйти Эвандер Холифилд.

Впрочем, от 58-летнего бойца ждут совсем не такого боя. Миллиарды болельщиков по всему миру спят и видят, когда Холифилд выйдет на ринг против Майка Тайсона. Если вы забыли, то суперзвёзды бокса встречались между собой дважды, и оба раза побеждал именно Холифилд, а их последняя встреча закончилась тем, что Тайсон дважды попытался откусить ухо свому сопернику. Кажется, эту историю знает весь мир.

И их третий бой должен был случиться. Однако, по словам Холифилда и его команды, Тайсон сначала всячески срывал переговоры по матчу, а потом и вовсе прикарманил себе баснословный гонорар в 25 миллионов долларов. В итоге бой, которого ждал весь мир, так и не состоялся. Теперь в роли соперника Холифилда будет Витор Белфорт.

Однако и здесь организаторы нашли способ подогреть интерес к этому поединку. Главным лицом данной встречи легко может стать... бывший президент США Дональд Трамп, который предстанет в этот день в роли комментатора матча. Вот уж неожиданный поворот событий.

— Я люблю великих бойцов и великие бои. Я с нетерпением жду встречи с ними в субботу вечером и поделюсь своими мыслями у ринга. Вы не захотите пропустить это особенное событие, — отметил Трамп.

По некоторым данным, Трамп за работу на этом матче получит несколько миллионов долларов. Тема денег в таких поединках вообще зачастую становится ключевой. Пока спортсмены говорят о своём наследии и прочих подобных вещах, весь мир судорожно пытается сосчитать количество нулей в гонорарах бойцов. При этом сейчас нет никаких данных о том, сколько Холифилд или же Белфорт получат за очный матч, однако ясно одно: сумма, особенно в первом случае, уйдёт далеко за отметку в 10 миллионов долларов.

Сомнительное судейство и качество боя

Совсем иной вопрос, чего ждать от подобных поединков. Давайте будем реалистами, Холифилд, несмотря на былые заслуги, уже совсем не мальчик. Тем более что против него выйдет представитель смешанных единоборств, и достаточно жёсткий представитель. Из 26 его поединков в UFC 18 закончились нокаутами. Ясно, что легко Холифилду не будет точно.

И пусть Атлетическая комиссия штата Флорида немного облегчила правила — бой будет длиться восемь раундов вместо привычных 12, а каждый раунд по две минуты. Однако даже в таком случае неясно, на сколько хватит запала и сил у Холифилда. Белфорт — моложе и опаснее, чем условный Майк Тайсон.

К тому же подобные бои зачастую не балуют любителей бокса чем-то сверхъярким и запоминающимся. Наверняка многие помнят встречу Тайсона и Роя Джонса, которая завершилась ничьей. Один этот факт привёл в ярость не только фанатов по всему миру, но и самих боксёров: Тайсон, к примеру, ушёл с ринга в знак своего несогласия. Хотя, стоит отдать ему должное, он старался изо всех сил.

Или же взять бои Флойда Мейвезера. Сначала он вышел в ринг с Конором Макгрегором — звездой UFC — и победил того в 10-м раунде. Правда, важно учесть один фактор: матч был по правилам бокса, что сразу дало американцу преимущество над представителем смешанных единоборств. Чего не скажешь о его встрече с блогером Логаном Полом. Там куда более молодой представитель Интернета сумел приятно удивить весь мир и отстоял все восемь раундов. В итоге — ничья. Однако это всё выставочные или же шоу-матчи. Искать в них чего-то сверхспортивного явно не стоит. Зато гонорары впечатляют.

Эвандеру Холифилду хочется пожелать удачи, ведь бой явно будет непростым. С другой стороны, он не дрался уже очень много лет и весь боксёрский мир с замиранием сердца ждёт этого увлекательного поединка. К тому же после боя станет понятно, готов ли Холифилд на ещё один вызов в своей карьере — бой с Железным Майком Тайсоном. Для обоих легендарных спортсменов это будет хорошая возможность свести давние счёты и прилично подзаработать.

Авторы Шамиль Гаджиев