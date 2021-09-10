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Лавров уверен в высоких результатах сборной России под руководством Карпина

Глава МИД признался, что следит за игрой национальной сборной и не ложится спать до окончания матча, переживая за исход встречи.

10 сентября, 18:07
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ / Станислав Красильников

У нового тренера российской сборной по футболу Валерия Карпина получится добиться высоких результатов, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он рассказал на форуме современной журналистики "Вся Россия – 2021".

"Я читал интервью большое с Дмитрием Аленичевым [бывший игрок сборной России], мой хороший товарищ, спартаковская легенда российского футбола. Он чётко высказал мнение, что у Карпина всё должно получиться. Я очень на это надеюсь. Я его очень поддерживаю. Судя по тому, как игроки реагируют на происходящее, он всё делает правильно", — поделился министр.

По мнению Лаврова, причина появления негативных отзывов о работе нового тренера в спортивных СМИ в том, что у Карпина не было времени перед матчами реализовать свои замыслы и плотно поработать с командой, он получил сборную "с колёс". Глава МИД признался, что следит за игрой национальной сборной и не ложится спать до окончания матча, переживая за исход встречи.

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Ранее Лайф писал о том, что сборная России по футболу пробилась в финал на Кубке легенд. В матче против Турции по дублю оформили Константин Головской и Андрей Каряка.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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