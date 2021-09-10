Лавров: Россия абсолютно готова к взаимному признанию вакцин от ковида с ЕС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что большинство партнёров России в Европе заинтересованы в скорейшей регистрации вакцины от ковида "Спутник V" в ЕС.

"В разговорах с большинством наших партнёров я чувствую, что они предпочли бы позитивное решение [по регистрации "Спутника V"] как можно скорее. Те, кто хотел сделать это на основе национального решения, уже сделали. Дверь открыта для всех остальных", — сказал он на форуме современной журналистики "Вся Россия – 2021".

Лавров добавил, что Россия абсолютно готова к взаимному признанию вакцин от коронавируса с Евросоюзом. Причём от Брюсселя уже были робкие попытки поговорить на эту тему, но они как-то сошли на нет.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" к середине сентября. В настоящее время ВОЗ осуществляет юридические процедуры, а также проводит анализ препарата на предмет включения в портфель механизма COVAX.