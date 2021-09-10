НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лавров: Россия абсолютно готова к взаимному признанию вакцин от ковида с ЕС

По словам главы МИД, от Брюсселя были робкие попытки поговорить об этом, но они сошли на нет.

10 сентября, 17:28

Фото © Официальный сайт вакцины "Спутник V"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что большинство партнёров России в Европе заинтересованы в скорейшей регистрации вакцины от ковида "Спутник V" в ЕС.

"В разговорах с большинством наших партнёров я чувствую, что они предпочли бы позитивное решение [по регистрации "Спутника V"] как можно скорее. Те, кто хотел сделать это на основе национального решения, уже сделали. Дверь открыта для всех остальных", — сказал он на форуме современной журналистики "Вся Россия – 2021".

Лавров добавил, что Россия абсолютно готова к взаимному признанию вакцин от коронавируса с Евросоюзом. Причём от Брюсселя уже были робкие попытки поговорить на эту тему, но они как-то сошли на нет.

В странах G20 назвали "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики ковида

В странах G20 назвали "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики ковида

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" к середине сентября. В настоящее время ВОЗ осуществляет юридические процедуры, а также проводит анализ препарата на предмет включения в портфель механизма COVAX.

По итогам вакцинации в Сан-Марино "Спутник V" показал эффективность в 94,8%

По итогам вакцинации в Сан-Марино "Спутник V" показал эффективность в 94,8%

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Лавров уверен в высоких результатах сборной России под руководством Карпина

сегодня в 18:07

МИД РФ заявил о доказательствах нарушения законов IT-гигантами США перед выборами

сегодня в 17:16

Привившихся "Спутником лайт" россиян обязали сдавать ПЦР-тест при въезде в Турцию

сегодня в 16:37

Сотрудники санитарных служб в защитных костюмах прибыли к дому, где массово отравились жильцы

сегодня в 17:56

Почему фильм "Петровы в гриппе", собрав всё лучшее из "Брата" и "Ассы", закончил хуже, чем "Груз 200"

сегодня в 17:44

Новости партнеров

Layer 1