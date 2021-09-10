Ковидные ограничения нельзя поддерживать вечно, несмотря на возможный подъём заболеваемости после их отмены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа.

"Мы сняли ограничения, чтобы город мог нормально жить, — что издеваться над людьми-то, — а нас обвиняют, что мы вот "здесь сняли ограничения и теперь мы все заболеем". Ничего подобного. Мы уже научились прогнозировать эту ситуацию", — объяснил мэр Москвы.

По мнению градоначальника, постоянное проживание в режиме эпидограничений невозможно, если только "не превратить Москву в какой-то концентрационный лагерь" с военными на перекрёстках, полицией в подъездах и жёсткими штрафами за выход из дома. Такое, как отметил Собянин, недопустимо даже с учётом вероятности новых волн коронавируса на фоне послаблений.