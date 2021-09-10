"Что издеваться над людьми-то": Собянин подчеркнул невозможность вечных ковидных ограничений в Москве
Градоначальник пояснил, что в столице научились прогнозировать вероятность роста заболеваемости и вовремя принимать меры.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Ковидные ограничения нельзя поддерживать вечно, несмотря на возможный подъём заболеваемости после их отмены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа.
"Мы сняли ограничения, чтобы город мог нормально жить, — что издеваться над людьми-то, — а нас обвиняют, что мы вот "здесь сняли ограничения и теперь мы все заболеем". Ничего подобного. Мы уже научились прогнозировать эту ситуацию", — объяснил мэр Москвы.
По мнению градоначальника, постоянное проживание в режиме эпидограничений невозможно, если только "не превратить Москву в какой-то концентрационный лагерь" с военными на перекрёстках, полицией в подъездах и жёсткими штрафами за выход из дома. Такое, как отметил Собянин, недопустимо даже с учётом вероятности новых волн коронавируса на фоне послаблений.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что введение в Москве новых ограничительных мер по ковиду не планируется. Как отметил столичный градоначальник, "запас прочности" у города большой, поскольку много москвичей переболели инфекцией, большое количество вакцинировалось.
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