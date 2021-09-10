Гинцбург сравнил эффективность вакцин "Спутник V", Pfizer и Moderna

Вакцина против коронавируса "Спутник V" эффективна в отношении дельта-штамма — от 83% до 94% (в зависимости от метода подсчёта). Такой уровень надёжности препарата выше, чем у зарубежных аналогов вакцины, сказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Эффективность защиты "Спутника V", по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% — в зависимости от того, по каким показателям и как считать. В то же самое время эффективность Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40% с небольшим до 52%, что, естественно, значительно хуже", — объяснил он в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

Гинцбург отметил, что появление дельта-штамма коронавируса изменило тактику и стратегию вакцинации и привело к необходимости постоянно поддерживать высокий уровень протективных антител.