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Гинцбург сравнил эффективность вакцин "Спутник V", Pfizer и Moderna

Он также отметил, что новые штаммы привели к необходимости постоянно поддерживать высокий уровень протективных антител.

10 сентября, 14:38
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Вакцина против коронавируса "Спутник V" эффективна в отношении дельта-штамма — от 83% до 94% (в зависимости от метода подсчёта). Такой уровень надёжности препарата выше, чем у зарубежных аналогов вакцины, сказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Эффективность защиты "Спутника V", по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% — в зависимости от того, по каким показателям и как считать. В то же самое время эффективность Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40% с небольшим до 52%, что, естественно, значительно хуже", — объяснил он в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

Гинцбург отметил, что появление дельта-штамма коронавируса изменило тактику и стратегию вакцинации и привело к необходимости постоянно поддерживать высокий уровень протективных антител.

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Ранее Лайф писал, что Словакия использовала всю имеющуюся в наличии вакцину "Спутник V". В РФПИ заявили, что, несмотря на эффективность и безопасность отечественного препарата, против него была развёрнута информационная кампания.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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