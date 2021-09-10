НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россияне стали реже считать развод семейной трагедией

Больше половины респондентов заявили, что такая мера необходима при определённых обстоятельствах.

10 сентября, 14:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России снизился процент людей, считающих развод семейной трагедией. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Если ещё десять лет назад такого мнения придерживалось 18% россиян, то сегодня лишь 14% заявили, что развод — это трагичный этап жизни человека. При этом больше половины (53%) заявили, что такая мера необходима, если несчастливый брак травмирует и детей, и самих супругов.

Астрологи назвали пары по знакам зодиака, чей брак обречён на провал при любых обстоятельствах

Астрологи назвали пары по знакам зодиака, чей брак обречён на провал при любых обстоятельствах

16% респондентов отметили, что в современном мире не стоит пытаться сохранить семью, в которой муж и жена больше не любят друг друга. А 14% россиян высказались категорически против развода. Причём большая часть из них раньше никогда не разводились. 60% опрошенных рассказали, что после развода важно сохранить тёплые и доброжелательные взаимоотношения. Против этого выступило 17% человек.

Ранее Лайф писал, что за последние четыре года число россиян, которые говорят, что хотели бы вступить в официальный брак и жить в семье, снизилось на 7%.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Ида Галич рассказала, почему бывший муж подал на развод спустя три года брака, оставив её с ребёнком

7 сентября, 13:46

Число желающих вступить в брак россиян снизилось на 7%

сегодня в 12:05

"Отдыхай, малой!": В ЯНАО рыбаки спасли из воды выбившегося из сил медвежонка

сегодня в 10:41

Врач объяснила, когда арбуз может оказаться смертельно опасным

сегодня в 15:11

Ключевой поворот: Как американские и европейские СМИ отреагировали на сближение России и Белоруссии

сегодня в 15:04

Новости партнеров

Layer 1