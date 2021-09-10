Россияне стали реже считать развод семейной трагедией

В России снизился процент людей, считающих развод семейной трагедией. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Если ещё десять лет назад такого мнения придерживалось 18% россиян, то сегодня лишь 14% заявили, что развод — это трагичный этап жизни человека. При этом больше половины (53%) заявили, что такая мера необходима, если несчастливый брак травмирует и детей, и самих супругов.

16% респондентов отметили, что в современном мире не стоит пытаться сохранить семью, в которой муж и жена больше не любят друг друга. А 14% россиян высказались категорически против развода. Причём большая часть из них раньше никогда не разводились. 60% опрошенных рассказали, что после развода важно сохранить тёплые и доброжелательные взаимоотношения. Против этого выступило 17% человек.