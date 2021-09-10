В Госдуме сочли слова Зеленского о риске войны с Россией баснями для украинцев
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей
По мнению парламентария, громкие заявления об угрозе являются слёзовыжимательной историей для ЕС.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны между Россией и Украиной.
"Начиная с 2014 года украинское руководство постоянно путается в заявлениях: то ждут вторжения России, то уже воюют с Россией, при этом не представлено никаких доказательств", — сообщил депутат в интервью с RT.
Он уверен, что слова президента Незалежной не более чем "басня для украинского народа" и "слёзовыжимательная история для европейских кредиторов". Однако, как считает Бальбек, в Европейском союзе уже привыкли к этой украинской политической линии и "выработали к ней иммунитет", поэтому дальше слов поддержки там заходить не намерены.
Ранее Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming заявил о риске полномасштабной войны с Россией, отметив, что в случае такого развития событий больше "не будет существовать соседства РФ, Украины, Белоруссии". В Кремле уже ответили, что "не хотят предаваться апокалиптическим ожиданиям". А в Совете Федерации назвали Украину "маленькой замухрышкой" и посмеялись над словами Зеленского.