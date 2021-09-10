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В Госдуме сочли слова Зеленского о риске войны с Россией баснями для украинцев

По мнению парламентария, громкие заявления об угрозе являются слёзовыжимательной историей для ЕС.

10 сентября, 14:01
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны между Россией и Украиной.

"Начиная с 2014 года украинское руководство постоянно путается в заявлениях: то ждут вторжения России, то уже воюют с Россией, при этом не представлено никаких доказательств", сообщил депутат в интервью с RT.

Он уверен, что слова президента Незалежной не более чем "басня для украинского народа" и "слёзовыжимательная история для европейских кредиторов". Однако, как считает Бальбек, в Европейском союзе уже привыкли к этой украинской политической линии и "выработали к ней иммунитет", поэтому дальше слов поддержки там заходить не намерены.

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Ранее Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming заявил о риске полномасштабной войны с Россией, отметив, что в случае такого развития событий больше "не будет существовать соседства РФ, Украины, Белоруссии". В Кремле уже ответили, что "не хотят предаваться апокалиптическим ожиданиям". А в Совете Федерации назвали Украину "маленькой замухрышкой" и посмеялись над словами Зеленского.

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Авторы
Ирина Фальке
Ирина Фальке

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