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"Её же надо кормить, содержать": Эксперт объяснил нежелание Евросоюза принимать Украину

По мнению политического эксперта, ЕС просто не справится с тем, чтобы содержать Незалежную.

10 сентября, 13:18
<p>Фото © Getty Images / Jakub Porzycki / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Jakub Porzycki / NurPhoto

Украину хоть и завлекали в отрыв от всех видов связей с Россией, но никогда не давали гарантий вступления в ЕС и НАТО. Ей только обещают, что, может быть, когда-нибудь Незалежная войдёт в единую европейскую семью, сказал политический и экономический эксперт, главный редактор информационного портала Baltnews Андрей Стариков.

"Украину же надо кормить, содержать, надо выделять деньги из структурных европейских фондов — Евросоюз не справится. Плюс есть геополитический аспект — это отношения с Россией. Поэтому в Брюсселе есть такая позиция, и она артикулируется уже публично: Украина не имеет ближайших перспектив на членство в ЕС. Но, по сути своей, Украину в ЕС не ждут", — сказал он в эфире радио Sputnik.

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Напомним, ранее уже экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать критериям для членства в ЕС. По её мнению, у всех трёх стран есть "проблемы с судами". В Киеве возмутились словами Кальюлайд о сроках вступления Незалежной в Евросоюз.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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