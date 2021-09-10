Украину хоть и завлекали в отрыв от всех видов связей с Россией, но никогда не давали гарантий вступления в ЕС и НАТО. Ей только обещают, что, может быть, когда-нибудь Незалежная войдёт в единую европейскую семью, сказал политический и экономический эксперт, главный редактор информационного портала Baltnews Андрей Стариков.

"Украину же надо кормить, содержать, надо выделять деньги из структурных европейских фондов — Евросоюз не справится. Плюс есть геополитический аспект — это отношения с Россией. Поэтому в Брюсселе есть такая позиция, и она артикулируется уже публично: Украина не имеет ближайших перспектив на членство в ЕС. Но, по сути своей, Украину в ЕС не ждут", — сказал он в эфире радио Sputnik.