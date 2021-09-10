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Историк поставил точку в попытках оспорить права России на Дальний Восток

Он считает неправильными домыслы о том, что во время присоединения этих территорий на них претендовали какие-то иные государства, например Китайская империя.

10 сентября, 13:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Историк Олег Хлобустов прокомментировал статью немецкого журналиста, который обвинил Россию в незаконном присоединении Дальнего Востока. По словам специалиста, страна не захватывала Дальневосточный регион — это было присоединение, большевики не обещали вернуть эти земли.

Хлобустов напомнил, что Российская империя в XIX веке действительно расширяла свою территорию, двигаясь на Восток, где налаживала контакты с местным населением и устанавливала торговые отношения. Таким образом, страна вышла на побережье Тихого океана, уточнил он.

"Нельзя говорить, что здесь были какие-то иные государства, например, что здесь Китайская империя. Хотя китайские купцы ходили, также вели обмен с местным населением. Но географически так сложилось, что постепенно определились государственные границы, которые существуют", — рассказал историк в беседе с телеканалом "360".

Он подчеркнул, что никогда не слышал, чтобы большевики обещали Китаю вернуть Дальний Восток. Он предположил, что так мог подумать кто-то из местных руководителей, но сами факты ему неизвестны.

"Захвата не было. Захват и присоединение — разные вещи. Присоединение — естественный исторический процесс через торговлю, культурные связи, когда территория и население входят в состав другого государства. Захват — это всегда военные действия, жертвы и подавление", — заключил историк.

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Ранее в Минобороны оценили статью об угрозе захвата Курил. В ведомстве отметили, что Россия обладает достаточным военным потенциалом для нейтрализации любых угроз на Дальнем Востоке.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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