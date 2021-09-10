Историк поставил точку в попытках оспорить права России на Дальний Восток

Историк Олег Хлобустов прокомментировал статью немецкого журналиста, который обвинил Россию в незаконном присоединении Дальнего Востока. По словам специалиста, страна не захватывала Дальневосточный регион — это было присоединение, большевики не обещали вернуть эти земли.

Хлобустов напомнил, что Российская империя в XIX веке действительно расширяла свою территорию, двигаясь на Восток, где налаживала контакты с местным населением и устанавливала торговые отношения. Таким образом, страна вышла на побережье Тихого океана, уточнил он.

"Нельзя говорить, что здесь были какие-то иные государства, например, что здесь Китайская империя. Хотя китайские купцы ходили, также вели обмен с местным населением. Но географически так сложилось, что постепенно определились государственные границы, которые существуют", — рассказал историк в беседе с телеканалом "360".

Он подчеркнул, что никогда не слышал, чтобы большевики обещали Китаю вернуть Дальний Восток. Он предположил, что так мог подумать кто-то из местных руководителей, но сами факты ему неизвестны.

"Захвата не было. Захват и присоединение — разные вещи. Присоединение — естественный исторический процесс через торговлю, культурные связи, когда территория и население входят в состав другого государства. Захват — это всегда военные действия, жертвы и подавление", — заключил историк.