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Эксперт — о пожизненном сроке для педофилов: Не панацея, но на войне все средства хороши

По её мнению, не стоит ограничиваться лишь одной мерой, нужно подходить к проблеме широко и комплексно.

10 сентября, 13:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко поддерживает внесение законопроекта об ужесточении наказания за педофилию, но считает, что к этой мере необходимо добавить выявление склонности, то есть профилактику подобного рода преступлений. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

"Надеюсь, эта мера поможет если не остановить, то приостановить преступника, так как страх станет толчком задуматься, насколько ты готов идти до конца и попасть за решётку пожизненно. Я за широкое и комплексное обсуждение этой проблемы вообще", — сказала Шевченко.

При этом она отметила, что только этой мерой ограничиваться не стоит, так как ужесточение законодательства за педофилию — "это не панацея, но на войне все средства хороши". А вместе с законопроектом "Единой России" о постоянном контроле тех, кто не получил пожизненное за педофилию, ситуацию будет возможно изменить к лучшему.

Анна Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Анна Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Напомним, ранее депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об ужесточении уголовного наказания для педофилов. Для злоумышленников, которые совершили преступление с тяжкими последствиями, предлагается установить максимально возможное наказание — пожизненное заключение. Такие же меры предложили ввести в отношении педофилов, которые надругались над двумя и более детьми или же повторно совершили преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Также предлагается увеличить возраст потерпевших. Сейчас пожизненное наказание может быть назначено лишь тем преступникам, которые совершили своё деяние в отношении лиц младше 14 лет.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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