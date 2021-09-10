В Крыму решили построить новый курортный город
Также региональные власти планируют создать три яхтенные марины в Керчи, Феодосии и селе Яковенково Ленинского района.
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В Крыму на побережье Чёрного моря построят новый курортный город. Об этом сообщил вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов в эфире проекта "На крючке".
"Сейчас под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина (вице-премьера Правительства РФ и куратора Южного федерального округа. — Прим. Лайфа) и главы республики [Сергея Аксёнова] рассматриваем и в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берёт на себя государство и что берёт на себя инвестор", — сказал Кабанов.
Он сообщил, что город возведут на западном берегу полуострова, но подробности и детали проекта раскрывать не стал. При этом Кабанов отметил, что новый город будет построен с учётом всех современных урбанистических тенденций. Также региональные власти планируют создать три яхтенные марины в Керчи, Феодосии и селе Яковенково Ленинского района.
"Почему Яковенково? По морским негласным правилам, переход должен быть не более 40–45 морских миль, и Яковенково — ровно 45 морских миль от Керчи. Потом по городам будем планировать строительство либо портопункта, либо яхтенной марины", — пояснил вице-премьер .
Власти региона уже получили технико-экономическое обоснование стоимости строительства марин и в ближайшее время обратятся в федеральный центр за выделением транша. Кабанов отметил, что если эти планы будут реализованы, то к 2027–2030 году Крым станет "Меккой яхтенного туризма".
Ранее Сергей Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности". Российский лидер это предложение поддержал. Кроме того, инициативу положительно оценили урбанисты.
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