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Первая часть сезона чемпионата России завершится матчем "Спартака" и "Сочи"

Встреча 18-го тура Премьер-лиги запланирована на 18 декабря. После этого в первенстве будет объявлен зимний перерыв.

10 сентября, 13:22
<p>Фото © РПЛ</p>

Фото © РПЛ

Российская премьер-лига опубликовала расписание матчей с октября по декабрь. Об этом сообщается на сайте организации.

Матч 12-го тура между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" состоится 24 октября в городе на Неве. Игра "Зенита" с ЦСКА пройдёт 28 ноября в Москве в рамках 16-го тура.

Первая часть сезона чемпионата России завершится матчем "Спартака" и "Сочи". Встреча 18-го тура РПЛ запланирована на 18 декабря. После этого в первенстве будет объявлен зимний перерыв.

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После шести туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 14 очков. Вторым идёт столичное "Динамо", у которого на балл меньше.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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