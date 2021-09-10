Российская премьер-лига опубликовала расписание матчей с октября по декабрь. Об этом сообщается на сайте организации.

Матч 12-го тура между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" состоится 24 октября в городе на Неве. Игра "Зенита" с ЦСКА пройдёт 28 ноября в Москве в рамках 16-го тура.

Первая часть сезона чемпионата России завершится матчем "Спартака" и "Сочи". Встреча 18-го тура РПЛ запланирована на 18 декабря. После этого в первенстве будет объявлен зимний перерыв.