В Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина

В Москве три человека отравились арбузом, купленным в продуктовом магазине. В результате скончались бабушка и её 15-летняя внучка, сообщил Лайфу источник в экстренных службах. Мама девушки попала в реанимацию.

Трагедия произошла в столичном районе Люблино. Семья купила арбуз в "Магните" на первом этаже своего же дома. Как ни в чём не бывало ягоду разрезали, полакомились и положили в холодильник. Но до следующего дня арбуз не дотянул — продукт испортился.

В тот же день недомогание почувствовала 38-летняя Елена Е. От госпитализации женщина отказалась, но, когда ей стало хуже, медики доставили её сразу в реанимацию. Позже поплохело её 15-летней дочери, а затем и 61-летней бабушке. Их врачи спасти не смогли. Как рассказал собеседник Лайфа, медики предполагают, что причиной их смерти могла стать токсикология: у погибших был шок всех внутренних органов, назначена экспертиза. Предположительно, имела место огромная дозировка неизвестного токсичного вещества в арбузе.