В Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина
Выжить удалось маме девочки, но её состояние медики стабилизировали чудом.
Фото © Pixabay
В Москве три человека отравились арбузом, купленным в продуктовом магазине. В результате скончались бабушка и её 15-летняя внучка, сообщил Лайфу источник в экстренных службах. Мама девушки попала в реанимацию.
Трагедия произошла в столичном районе Люблино. Семья купила арбуз в "Магните" на первом этаже своего же дома. Как ни в чём не бывало ягоду разрезали, полакомились и положили в холодильник. Но до следующего дня арбуз не дотянул — продукт испортился.
В тот же день недомогание почувствовала 38-летняя Елена Е. От госпитализации женщина отказалась, но, когда ей стало хуже, медики доставили её сразу в реанимацию. Позже поплохело её 15-летней дочери, а затем и 61-летней бабушке. Их врачи спасти не смогли. Как рассказал собеседник Лайфа, медики предполагают, что причиной их смерти могла стать токсикология: у погибших был шок всех внутренних органов, назначена экспертиза. Предположительно, имела место огромная дозировка неизвестного токсичного вещества в арбузе.
Ранее Лайф сообщал, что в Ростовской области более 30 детей в возрасте от 10 до 14 лет отравились на тренировочных сборах.
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