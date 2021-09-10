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В Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина

Выжить удалось маме девочки, но её состояние медики стабилизировали чудом.

10 сентября, 13:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве три человека отравились арбузом, купленным в продуктовом магазине. В результате скончались бабушка и её 15-летняя внучка, сообщил Лайфу источник в экстренных службах. Мама девушки попала в реанимацию.

Трагедия произошла в столичном районе Люблино. Семья купила арбуз в "Магните" на первом этаже своего же дома. Как ни в чём не бывало ягоду разрезали, полакомились и положили в холодильник. Но до следующего дня арбуз не дотянул — продукт испортился.

В Ростовской области два человека насмерть отравились газом в коллекторе

В Ростовской области два человека насмерть отравились газом в коллекторе

В тот же день недомогание почувствовала 38-летняя Елена Е. От госпитализации женщина отказалась, но, когда ей стало хуже, медики доставили её сразу в реанимацию. Позже поплохело её 15-летней дочери, а затем и 61-летней бабушке. Их врачи спасти не смогли. Как рассказал собеседник Лайфа, медики предполагают, что причиной их смерти могла стать токсикология: у погибших был шок всех внутренних органов, назначена экспертиза. Предположительно, имела место огромная дозировка неизвестного токсичного вещества в арбузе.

Ранее Лайф сообщал, что в Ростовской области более 30 детей в возрасте от 10 до 14 лет отравились на тренировочных сборах.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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