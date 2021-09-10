В Москве возбудили дело после смертельного отравления бабушки и внучки арбузом

После отравления московской семьи арбузом, в результате которого скончались бабушка и внучка, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека".

"По предварительной информации, после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной в городе Москве, семья была доставлена в городскую больницу, где скончались женщина и несовершеннолетний ребёнок", — говорится в сообщении ГСУ СКР по столице.