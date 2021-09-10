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В Москве возбудили дело после смертельного отравления бабушки и внучки арбузом

Сейчас следователи выехали в больницу, где медики оказывают помощь маме погибшей девочки.

10 сентября, 13:29
<p>Фото © ТАСС / Андрей Махонин</p>

Фото © ТАСС / Андрей Махонин

После отравления московской семьи арбузом, в результате которого скончались бабушка и внучка, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека".

"По предварительной информации, после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной в городе Москве, семья была доставлена в городскую больницу, где скончались женщина и несовершеннолетний ребёнок", — говорится в сообщении ГСУ СКР по столице.

Напомним, в Москве три человека отравились арбузом, купленным в "Магните". В результате скончались 15-летняя девочка и её бабушка, мама ребёнка попала в реанимацию. Трагедия произошла в столичном районе Люблино.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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