11-летний сосед отравившейся арбузом семьи госпитализирован с похожими симптомами

В Москве из дома, в котором трое отравились арбузом, купленным в продуктовом магазине, ещё один человек попал в больницу. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его словам, 11-летнему мальчику 9 сентября стало плохо, его рвало. Ребёнка госпитализировали. В день отравления он ел курицу не первой свежести. С родителями школьника всё в порядке.

Также источник сообщил, что семья, в которой в результате отравления скончались 15-летняя девушка и её бабушка, помимо арбуза ела ещё отварную рыбу и курицу. В данный момент содержимое их холодильника отправлено на исследование в лабораторию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. На месте работают сотрудники Следственного комитета и Роспотребнадзора.