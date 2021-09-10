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11-летний сосед отравившейся арбузом семьи госпитализирован с похожими симптомами

Содержимое холодильника погибших отправлено на исследование в лабораторию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

10 сентября, 13:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве из дома, в котором трое отравились арбузом, купленным в продуктовом магазине, ещё один человек попал в больницу. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его словам, 11-летнему мальчику 9 сентября стало плохо, его рвало. Ребёнка госпитализировали. В день отравления он ел курицу не первой свежести. С родителями школьника всё в порядке.

Также источник сообщил, что семья, в которой в результате отравления скончались 15-летняя девушка и её бабушка, помимо арбуза ела ещё отварную рыбу и курицу. В данный момент содержимое их холодильника отправлено на исследование в лабораторию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. На месте работают сотрудники Следственного комитета и Роспотребнадзора.

В Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина

В Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина

Ранее в Ростовской области два человека насмерть отравились газом в коллекторе. Ещё пять пострадали, их госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, прокуратура проводит проверку.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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