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Анита Цой обратилась к секретным практикам, чтобы излечить перелом стопы раньше, чем обещают врачи

Доктора оценивают восстановление здоровья звезды в шесть недель. Но певицу такие сроки не устраивают.

10 сентября, 13:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTe4aOuo_YN/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anitatsoy</a></p>

Фото © Instagram / anitatsoy

Певица Анита Цой будет восстанавливаться после закрытого перелома стопы ещё полтора-два месяца. О таком прогнозе врачей народная артистка России рассказала телеканалу "Звезда". Однако озвученные сроки певицу не устраивают, поэтому она решила пройти "ускоренное лечение".

"Врачи в обычных клиниках говорят про шесть недель, чтобы просто встать на ногу без каблука и начать её разрабатывать. Но я обратилась к другим историям, потому что мне нужно скоростное лечение", — поделилась Анита Цой.
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Напомним, артистка сломала ногу и оказалась в инвалидном кресле в результате травмы, полученной в Турции на следующий день после съёмок нового клипа.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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