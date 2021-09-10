Анита Цой обратилась к секретным практикам, чтобы излечить перелом стопы раньше, чем обещают врачи
Доктора оценивают восстановление здоровья звезды в шесть недель. Но певицу такие сроки не устраивают.
Фото © Instagram / anitatsoy
Певица Анита Цой будет восстанавливаться после закрытого перелома стопы ещё полтора-два месяца. О таком прогнозе врачей народная артистка России рассказала телеканалу "Звезда". Однако озвученные сроки певицу не устраивают, поэтому она решила пройти "ускоренное лечение".
"Врачи в обычных клиниках говорят про шесть недель, чтобы просто встать на ногу без каблука и начать её разрабатывать. Но я обратилась к другим историям, потому что мне нужно скоростное лечение", — поделилась Анита Цой.
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Напомним, артистка сломала ногу и оказалась в инвалидном кресле в результате травмы, полученной в Турции на следующий день после съёмок нового клипа.
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