ЦБ не видит оснований для вмешательства в спор Wildberries с Visa и Mastercard
По словам Набиуллиной, регулятор в курсе происходящего, однако в данном случае речь идёт о договорных отношениях.
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В ситуации с онлайн-магазином Wildberries и платёжными системами Visa и Mastercard нет нарушения законодательства и оснований для вмешательства Центробанка РФ. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается ситуации с платёжными системами, мы, конечно, в курсе того, что происходит, но, на наш взгляд, это вопрос договорных отношений", — сказала она в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Напомним, Wildberries ввела комиссию за оплату картами Visа и Masterсard. Зато у пользователей российских платёжных систем, напротив, получится сэкономить до 2%. Эксперт рассказал, как Visа может "наказать" Wildberries за введение комиссии. По словам собеседника Лайфа, международная платёжная система вполне может расторгнуть договор с российским интернет-ретейлером. Также стало известно, что банки не нашли нарушений Wildberries правил платёжных систем. Спустя пять дней после публикации информации о новых тарифах по карте "Мир" объёмы платежей по ней выросли на 62%, через Sberpay — в 5,4 раза, через Систему быстрых платежей — в 2,8 раза.
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