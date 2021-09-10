ЦБ не видит оснований для вмешательства в спор Wildberries с Visa и Mastercard

В ситуации с онлайн-магазином Wildberries и платёжными системами Visa и Mastercard нет нарушения законодательства и оснований для вмешательства Центробанка РФ. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается ситуации с платёжными системами, мы, конечно, в курсе того, что происходит, но, на наш взгляд, это вопрос договорных отношений", — сказала она в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Напомним, Wildberries ввела комиссию за оплату картами Visа и Masterсard. Зато у пользователей российских платёжных систем, напротив, получится сэкономить до 2%. Эксперт рассказал, как Visа может "наказать" Wildberries за введение комиссии. По словам собеседника Лайфа, международная платёжная система вполне может расторгнуть договор с российским интернет-ретейлером. Также стало известно, что банки не нашли нарушений Wildberries правил платёжных систем. Спустя пять дней после публикации информации о новых тарифах по карте "Мир" объёмы платежей по ней выросли на 62%, через Sberpay — в 5,4 раза, через Систему быстрых платежей — в 2,8 раза.